Wegen versuchten Totschlags muss sich ein 37-jähriger Iraker seit Freitag vor der Schwurgerichtskammer des Dresdner Landgerichts verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft Majed H. vor, am 16. Dezember 2019 einen Landsmann vor einem Dönerimbiss an der Kesselsdorfer Straße niedergestochen zu haben.

Das 29-jährige Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Stichwunde war 17 Zentimeter tief und hatte den Lungenlappen getroffen, die Lunge kollabierte. Nur eine Not-Operation rettete dem Mann das Leben.

Der Angeklagte wollte sich am Freitag zu den Vorwürfen nicht äußern. Er kündige aber an, am nächsten Verhandlungstag Angaben zu seinem bisherigen Lebenslauf zu machen.

Imbissgäste offenbar genervt von Polizei

Majed H. war nach der Tat verschwunden, wurde aber wenige Stunden später festgenommen. „Als wir klingelten, öffnete er die dort und war nicht überrascht, uns zu sehen. Wir hatten das Gefühl, er hat uns erwartet“, sagte ein Polizeibeamter, der zuvor auch am Tatort war. „Das Opfer lehnte zusammengesunken an der Hauswand vor dem Döner. Drinnen ging der Betrieb weiter, die Leute wollten essen und alle fühlten sich von uns genervt.“

Opfer arbeitete im Imbiss

Das Opfer arbeitete selbst in dem Imbiss und war mit dem Angeklagten befreundet. Den Grund für die Messerattacke konnte er nicht recht erklären. Er und Majed H., beide Kurden, hätten sich Tage zuvor über die politische Ausrichtung ihrer jeweiligen Lieblingspartei in ihrem Heimatland gestritten. Die Diskussion sei beendet worden und man habe nicht mehr darüber gesprochen. An jenem Tag sei der Angeklagte in den Imbiss gekommen und habe sich über ein Lied im Fernsehen beschwert und es sei wieder zu einer Debatte gekommen. Der Chef habe eingegriffen und Majed H., der auch einmal für ihn gearbeitet hat, aus dem Laden geworfen.

Galt die Attacke eigentlich dem Chef?

Der Angeklagte sei gegangen, aber dann mit einem Messer zurückgekommen, erklärte der 29-Jährige. „Majed sagte, er habe kein Problem mit mir, er will zum Chef und ihn schlagen. Ich hielt ihn fest, damit er nicht ins Büro geht. Im Laden waren Gäste, deshalb bin mit ihm raus, um ihn zu beruhigen, dann stach er plötzlich zu.“ Warum, wisse er nicht. Der Angeklagte sei ja sauer auf den Chef gewesen. Den rief Majed H. dann auch an und drohte ihm den Hals abzuschneiden. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler