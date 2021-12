Dresden

Mehrmals pro Woche fuhr Iosif A. bis zum Sommer mit seinem „Knusper-Grill“-Wagen durch die Lande, um Broiler zu verkaufen. Ein heißer Job, deshalb trank er viel – vor allem Schnaps. Der Rumäne hatte eine Vorliebe für Pullis – nicht die zum anziehen, sondern die kleinen Schnapsflaschen. Seine ganz persönlichen kleinen Tröster, wenn das Leben nicht so lief. Und der 52-Jährige tröstete sich viel und war regelmäßig betrunken. Er hat da seine ei­genen Beschreibungen: „totbesoffen“, „Koma-Phase“. Was ihn aber wohl nicht davon abhielt, mit seinem „Hähnchenwagen“ zu fahren.

Alkohol am Steuer

Laut Anklage war er vor Weihnachten 2020 so blau, dass er während der Fahrt nicht bemerkte, dass an dem Lkw die Klappe offen war. Er verfing sich damit in einer Straßenlaterne, fuhr aber weiter. Ein Alkoholtest Stunden später ergab 2,4 Promille – zur Tatzeit hatte er so um die drei Promille intus. Was er nicht hatte, war ein Führerschein, den hatte man ihm längst entzogen.

„Der Chef hatte mir einen Chauffeur zur Verfügung gestellt“, erklärte der Angeklagte nun im Amtsgericht. Der hätte ihn morgens zum Standort gebracht und abends abgeholt. Bleibt die Frage, wie der Chauffeur von A nach B kam, denn der Wagen blieb ja vor Ort. Ob die Geschichte stimmt, ist fraglich. Die Frau des Chefs wusste nichts davon.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Juli baute Iosif A. den nächsten Unfall und der Chef schmiss ihn raus. Einen Tag später brannte die Knusper-Grill-Zentrale in Großenhain. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Iosif A. soll dort in einem Zimmer absichtlich Feuer gelegt haben. Videoaufnahmen zeigen, wie er kurz vorm Brand in das Zimmer geht und später mit einem Kollegen davon fährt. Das komplette Gebäude wurde durch das Feuer unbewohnbar.

Hat der Angeklagte aus Wut über den Rausschmiss Feuer gelegt? Ei­ner Mitarbeiterin hatte er so etwas zumindest per SMS angekündigt. Vor Gericht wies er den Vorwurf entschieden zurück. „Ich habe nicht absichtlich ein Feuer gelegt. Aber ich habe dort eine Zigarette geraucht, vielleicht ist es dadurch entstanden.“ Allerdings gibt es mehrere Brandherde. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler