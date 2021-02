Dresden

Im August vergangenen Jahres flog bei einer gemeinsamen Grenzkontrolle deutscher und polnischer Beamter in Zgorzelec ein Schleuserring auf. Mitglieder der Bande beschäftigen nun die Dresdner Gerichte. Seit Dienstag muss sich ein 31-jähriger Syrer wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern vor dem Landgericht verantworten.

Laut Anklage gehörte Wisam K. zu ei­ner internationalen Gruppe, die vor allem Syrer, die keine Erlaubnis für eine Einreise und einen Aufenthalt in Deutschland hatten, illegal nach Sachsen geschmuggelt hat.

Die Männer wurden, teilweise in Lastern, von Rumänien und Ungarn aus zu Sammelpunkten nach Polen und Tschechien gebracht, von dort aus in kleinen Gruppen in extra angemieteten Autos über die Grenzen geschmuggelt und in Sachsen einfach abgesetzt. Die Polizei griff geschleuste Personen unter anderem in Dresden, Bautzen, Rosenhain oder Bad Gottleuba auf.

Wisam K. schleuste rund 100 Personen

Die Bande war gut organisiert und agierte in wechselnder Besetzung und ar­beitsteilig. Der Angeklagte soll für diverse Auftraggeber die Schleusungen organisiert und pro Person im Durchschnitt 500 Euro kassiert haben. Die Staatsanwaltschaft hatte insgesamt 18 Fälle angeklagt, die Kammer hat nur acht zur Verhandlung zugelassen.

In der Anklage gegen Wisam K. geht es nun um rund 100 Personen (Männer und vier Kinder), die zwischen Januar und August vergangenen Jahres nach Deutschland geschleust worden sein sollen.

Am 25. August wurde der Angeklagte festgenommen und sitzt seitdem in U-Haft. Zu den Vorwürfen wollte er sich zunächst nicht äußern. Der Prozess wird fortgesetzt, die Kammer hat sechs weitere Verhandlungstage angesetzt.

Gleichzeitig müssen sich weitere Mitglieder des Schleuserrings vorm Amtsgericht Dresden verantworten. Ein weiteres Bandenmitglied ist bereits von einem Wiener Gericht zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

Von Monika Löffler