Pegida-Jahrestag - Herz statt Hetze: So funktioniert der Protest gegen Pegida am Sonntag in Dresden

Auch wenn Pegida seinen Jahrestag nun doch nicht am Sonntag feiern will, bringt Herz statt Hetze vier Demonstrationen und zwei Kundgebungen auf die Straße. Für die Veranstalter bedeutet das einen schwierigen Spagat.