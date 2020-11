Dresden

Seit Jahrzehnten schon lebt Karsten* in Gorbitz und eigentlich gefällt es ihm in der Plattenbausiedlung auch ganz gut. Ein Problem nervt ihn aber immer wieder: die schlechte Internetverbindung. Wenn er mit seinen Freunden in Vietnam per Whatsapp oder Skype schwatzen wollte, gab es jeden Tag Schwierigkeiten, überhaupt ins Internet zu kommen. Und wenn es klappte, dann ruckelten die Videobilder, weil die Leitung so lahm war, berichtet der verrentete Tischler. „Bis vor kurzem hatte ich ständig Huddeleien mit dem Internet.“

Note: eine schlechte Zwei

So wie Karsten sind laut der Umfrage „ Familienkompass“ viele Plattenbau-Bewohner in Dresden eher unzufrieden mit ihrer Online-Verbindung. Während die Landeshauptstadt insgesamt in puncto schnelles Internet auf die Durchschnittsnote 2,5 kommt, fallen die Bewertungen in einigen Stadtteilen deutlich schlechter aus: Die Prohliser Familien beispielsweise stufen ihre Internetverbindungen – je nach konkretem Quartier – mit Noten zwischen 2,7 und 2,8, die Gorbitzer mit 2,7 ein. In Lockwitz gibt es eine 2,8 und in Reick eine 2,6.

Die Befunde aus der „ Familienkompass“-Umfrage decken sich größtenteils mit den Messreihen im Breitbandatlas des Bundes-Infrastrukturministeriums: Demnach können die Dresdner und Dresdnerinnen zwar fast überall in der Stadt per Smartphone und Mobilfunknetz ins Internet gehen. Doch diese Technik eignet sich wegen der geizigen Datendrosselgrenzen der meisten deutschen Netzanbieter kaum für den Heimgebrauch. Wer also auf schnelles Internet per Telefon- oder Fernsehkabel angewiesen ist, wird in Prohlis und Gorbitz, aber auch Merbitz und Friedrichstadt eher schwach versorgt, wie sich aus dem Breitbandatlas ablesen lässt.

Striesener und Blasewitzer zufrieden mit Netzanbindung

Völlig gewandelt hat sich dagegen laut „ Familienkompass“ und Atlas das Bild in Striesen und Blasewitz. Diese Stadtteile waren noch in den 1990ern und 2000ern wegen technologischer Fehlentscheidungen der Bundespost lange Zeit völlig abgekoppelt von DSL und anderen damals modernen Internet-Zugangstechniken. Inzwischen aber sind die Menschen dort überdurchschnittlich zufrieden mit ihren Netzzugängen.

Am besten aber schneiden mittlerweile die Ortschaften und Viertel am Stadtrand ab, die ebenfalls früher eher schwach versorgt waren: Schönborn liegt da an der Spitze mit einer Schulnote von 1,95, gefolgt von Kleinzschachwitz, Oberwartha, Gompitz, Klotzsche, Schönfeld und Langebrück, die alle in der Familienkompass-Umfrage Noten zwischen 2 und 2,2 vergeben haben.

Altersstruktur ein Grund für Bewertung?

Womöglich erkläre sich die im „ Familienkompass“ erfragte Unzufriedenheit mit den Internetverbindungen in den einzelnen Stadtteilen nicht allein mit objektiven Faktoren, meint dazu Dresdens Informationstechnologie-Chef und Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) ein. „Eine Erklärung könnte in der unterschiedlichen Altersstruktur in den Stadtteilen liegen. Für jüngere Menschen ist eine leistungsfähige Internetanbindung für Homeoffice, Videostreaming, Onlinekommunikation, Online-Spiele oder -Banking wichtiger als für ältere Menschen mit einem anderen Internet-Nutzungsverhalten.“

Lames : Geringe Bandbreite in Randgebieten

Hinzu komme: „Im Gegensatz zur subjektiven Wahrnehmung sind die mit weniger Bandbreite versorgten Adressen in Dresden eher in den Randlagen und Ortschaften Dresdens zu finden“, argumentiert Peter Lames. Ursache dafür seien meist alte Kupfer-Telefonleitungen. „ Kupfer wirkt durch seinen elektrischen Widerstand in Abhängigkeit von der Leitungslänge bis zum Nutzer leistungsdämpfend. Andrerseits sind notwendige Investitionen in neue Technik und Leitungen zum Beispiel auf Glasfaserbasis sehr kostenintensiv.“

An diesem Punkt könnte auch die Erklärung für die geringe Zufriedenheit in Prohlis oder Gorbitz zu suchen sein: Dort ertüchtigten die Bundespost beziehungsweise später die Telekom nach der Wende die Telefonnetze auf Kupferkabel-Basis recht ordentlich. Dadurch bekamen die Bewohner in der DSL-Ära zunächst recht schnelle Netzzugänge – die heute aber veraltet sind. In den Folgejahren flossen technische Investitionen nämlich stärker in andere Teile Dresdens. In den lange unterversorgten Stadtbezirken Striesen und Blasewitz zum Beispiel hat die Telekom mittlerweile vielerorts Glasfasern bis in die Wohnungen hinein verlegt (sogenannte FTTH-Technik) und dadurch superschnelle Internetverbindungen möglich gemacht. Deren Tempo ist mit Kupfernetzen nur schwer zu erreichen. Bis wiederum überall in Dresden Glasfasern verlegt sind oder schnelle 5G-Mobilfunknetze diese Aufgabe übernehmen, dürfte es noch eine ganze Weile dauern.

Glasfaser-Ausbau als einzige Alternative

„Rein technisch betrachtet sind Glasfasernetze derzeit die einzige und nachhaltige Alternative zum Ausbau von leistungsfähigen Datennetze“, schätzt Lames zu diesem Punkt ein. „Auch funkbasierte Datennetze wie LTE oder 5G können nur Lücken schließen.“ Letztlich hänge das aber leider an den Entscheidungen der privaten Anbieter – Staat oder Kommune können nur im Falle eines Marktversagens einspringen.

Allerdings gibt es mittlerweile in Dresden auch Ausbauprogramme, an denen die öffentliche Hand direkt oder indirekt beteiligt ist, um solche Lücken zu schließen. So hat die Stadt den Vodafone-Konzern nach einem europaweiten Wettbewerb damit beauftragt, in den nächsten Jahren unterversorgte Quartiere, die aktuell mit weniger als 30 Megabit je Sekunde (Mbs) ins Netz gehen, zu schließen. Parallel dazu bauen die städtischen Tochterunternehmen ihre eigenen Glasfasernetze aus, um Schulen, Kitas, Bibliotheken, Feuerwehrwachen und andere kommunalen Einrichtungen von lahmen Kupferleitungen und Mietanschlüssen zu lösen. Zudem rüsten die Telekom und andere private Netzanbieter sowohl ihre Kabel- wie auch ihre Mobilfunk-Netze in Dresden peu à peu auf. Dadurch verbessert sich die Breitband-Situation in der Stadt langsam – auch für Karsten* aus Gorbitz. „Inzwischen funktioniert das Internet schon wieder besser“, freut er sich.

* Name geändert

