Dresden-Prohlis: Herbstfest am Wochenende

Dresden

Das Prohliser Herbstfest geht am Wochenende in die 30. Auflage. Das älteste Stadtteilfest Dresdens feiert das Jubiläum mit einem dreitägigen Bühnen- und Rahmenprogramm. Das Fest wird am Freitag um 17 Uhr mit dem Spatenstich an der Ausgrabungsstelle am Schloss Prohlis und 17.30 Uhr auf der Bühne vor dem Prohliszentrum eröffnet. Ab 19.15 Uhr gibt es Livemusik von Schlagersänger Anthony Weihs. Kurz darauf beginnt der traditionelle Lampionumzug für Jung und Alt um 19.30 Uhr. Ab 20.45 Uhr startet das große Feuerwerk über Prohlis.

Am Sonnabend gibt es von 10 bis 18 Uhr auf dem Vorplatz des Prohliszentrums unter anderem Kunst und Spiele zum Mitmachen, Livemusik und verschiedene Workshops für Groß und Klein. Am Abend spielt ab 18 Uhr Dirk Michaelis mit Band auf der Bühne. Sonntagvormittag laden der musikalische Gottesdienst und das Mundharmonikaorchester ab 11 Uhr zum Beisammensein ein.

Die Jugendkunstschule bietet ab 14 Uhr gemeinsames Töpfern, Weben und Kochen im Palitzschhof an. Ab 15.30 Uhr Dresdner singt Schlagersänger Olaf Berger. Zum Abschluss des Festes findet um 17.30 Uhr die traditionelle Tombolaziehung statt.

Internet www.heimatverein-prohlis.de

Von as