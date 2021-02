Dresden

Für Bands, die im Gebäude „Zur Wetterwarte 60“ proben, gibt es Neuigkeiten. Die auslaufenden Mietverträge sollen in Nutzungsverhältnisse umgewandelt werden, teilt die „dd-immobiliengesellschaft 1 mbH“ über die Presseagentur „Sender und Empfänger“ mit.

Am Montag hatte die Gesellschaft mit Mietern und Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) über das weitere Vorgehen bei dem maroden Gebäude in Klotzsche beraten. Mit der neuen Regelung „haben alle 70 Dresdner Bands Planungssicherheit bis zum 31. Dezember 2021 und können, wenn es die Kontaktbeschränkungen erlauben, bis Ende des Jahres in ihren angestammten Räumen weiter proben“, erklärt die Gesellschaft, die die Räume laut eigenen Angaben mit 60.000 Euro im Jahr bezuschusst hat.

Die Summe habe sich aufgrund der Differenz zwischen erhobener Miete und den „tatsächlich entstandenen Kosten zum Erhalt der Immobilie“ ergeben. Im laufenden Jahr soll es eine Finanzspritze in gleicher Höhe geben. Gleichzeitig suche die Hausverwaltung nach einem neuen Gebäude für die Proberäume, nachdem die 70 vorhandenen Mietverträge wegen notwendiger Sanierungsarbeiten aufgelöst wurden. Diesbezüglich soll es in den kommenden Wochen Gespräche zwischen Verwaltung und Musikern geben.

