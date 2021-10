Dresden

Suzan Al-Gburi von der medizinischen Fakultät der TU Dresden ist für ihre wissenschaftliche Arbeit zu geschlechtsspezifischen Unterschieden bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit dem Wissenschaftspreis 2021 des Deutschen Ärztinnenbundes e. V. (DÄB) ausgezeichnet wurden. Am Sonnabend erhielt sie den mit 4000 Euro dotierten Preis in Berlin.

In ihrer Arbeit wies Al-Gburi nach, wie bestimmte körpereigene Mechanismen dazu beitragen, dass jüngere weibliche Ratten besser gegen Veränderungen des Herz-Kreislauf-Systems geschützt sind als männliche. Mit den Untersuchungen sollen Wissenslücken über die Einflüsse auf die Gefäßgesundheit von Frauen vor der Menopause geschlossen werden. Laut DÄB werden in Studien immer noch überwiegend nur Männer betreffende Daten erhoben, obwohl bereits bekannt sei, dass viele deutliche Unterschiede zwischen Männer und Frauen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorliegen.

Gabriele Kaczmarczyk, Juryvorsitzende und Vizepräsidentin des DÄB, hob in ihrer Laudatio den hohen wissenschaftlichen Standard der Arbeit hervor. In einem Vortrag bei der Preisverleihung stellte Suzan Al-Gburi ihre Arbeit vor und ging auf die Relevanz von gendermedizinischer Forschung in allen Bereichen der Medizin ein. Zur Zeit ist sie in der Weiterbildung zur Dermatologin und knüpft dabei an Erkenntnisse aus ihren Studien zu Gefäßerkrankungen an.

Der DÄB wurde im Jahre 1924 als Netzwerk von Ärztinnen aller Fachrichtungen und Tätigkeitsfelder sowie von Medizinstudentinnen gegründet.

Von Clarissa Seiferheldt