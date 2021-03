Dresden

Die Prager Straße bleibt eine der beliebtesten Flaniermeilen in Deutschland. Aber im Coronajahr 2020 hat die Einkaufsmeile stark an Kundenfrequenz eingebüßt, die für den Einzelhandel relevant ist. Das geht aus dem Frequenzreport des Portals „hystreet“ für vergangenes Jahr hervor. Das Portal misst die für die Geschäfte interessante Besucherfrequenz mit Laserscannern über den ganzen Tag hinweg.

39 Prozent Passantenfrequenz verloren

Den Angaben zufolge haben im vergangenen Jahr im Durchschnitt 2485 Passanten pro Stunde die Prager Straße besucht. Im Jahr 2019 lag diese Besucherfrequenz noch bei 4097 pro Stunde und damit um 39 Prozent höher. Lag die Prager 2019 deutschlandweit noch auf Platz sechs der beliebtesten Einkaufsmeilen, so ging es 2020 ziemlich weit bergab: Nur noch auf Platz 13 landet die Fußgängerpassage zwischen Hauptbahnhof und Dr. Külz-Ring. Vor Dresden sortiert sich Ulm mit 2486 Passanten an der Hirschstraße ein, nach Dresden kommt die Karolinenstraße in Nürnberg mit 2369 Passanten.

In der Liga der B-Metropolen – das sind Großstädte, die noch nicht ganz an das Niveau der A-Metropolen wie München oder Hamburg herankommen – sortiert sich Dresden mit der Prager Straße den Angaben zufolge auf dem fünften Platz ein. Auf dem Spitzenplatz aller Großstädte thront München mit der Kaufinger Straße, die im vergangenen Jahr von 4501 Personen pro Stunde besucht wurde und einen Verlust von 50 Prozent hinnehmen musste. Rang zwei geht an die Georgenstraße in Hannover mit 4288 Personen pro Stunde. Platz 50 nimmt die Schlösserstraße in Erfurt mit 1196 Passanten ein.

Lockdown treibt die Zahlen in den Keller

Während im Januar und Februar 2020 noch 2500 bis 4000 Passanten pro Stunde über die Prager Straße spazierten, ging die Zahl mit dem ersten Lockdown im März weit unter die 1000 zurück. Mit den Lockerungen im Mai kletterte der Wert wieder über 2000, der Spitzenwert wurde mit fast 4000 in der 34. Kalenderwoche im August registriert. In den Herbstferien im Oktober erreichte der Wert noch einmal fast das Vorjahresniveau, ehe die Besucherfrequenz mit steigender Inzidenz immer tiefer in den Keller sackte. Mit dem zweiten Lockdown im Dezember wurden wieder deutlich weniger als 1000 Personen pro Stunde gezählt.

Von Thomas Baumann-Hartwig