Dresden

Monatelang rotierten die Gestänge der großen Bohrer, fraßen sich Zentimeter um Zentimeter ins Erdreich. Gleich an neun verschiedenen Stellen hat die Deutsche Bahn das Osterzgebirge angebohrt, teils bis zu 400 Meter tief. Gerade eben ist diese Bohrkampagne beendet worden. Als nächstes müssen nun die dabei etwa 2500 ans Tageslicht geholten Bohrkerne ausgewertet werden. Reichlich Arbeit – und wichtige Grundlage dafür, um in den nächsten Jahren noch viel, viel größere Löcher durch das Gebirge hinüber nach Tschechien zu bohren.

Mit der neuen Bahnstrecke von Dresden nach Prag wird Deutschlands größter Eisenbahntunnel gebaut. Bei den nun anlaufenden Vorplanungen für das Mammutprojekt werden zunächst zwei verschiedene Varianten untersucht: Ein bis zu 30 Kilometer langer, so genannter Volltunnel, der von Heidenau direkt bis hinüber nach Tschechien führt – und eine Strecke, die zunächst durch einen kürzeren Tunnel und einige Kilometer unter freiem Himmel verläuft, bevor sich hinter dem Dohmaer Ortsteil Goes ein etwa 25 Kilometer langer unterirdischer Abschnitt ins Nachbarland anschließt.

Wichtiger nächster Schritt steht bevor

Die Entscheidung darüber, welche Variante umgesetzt wird, muss die Politik nach Abschluss der Vorplanungen voraussichtlich in vier Jahren treffen. Doch darüber hinaus gibt es noch sehr viel mehr offene Fragen, auf die zunächst die Ingenieure Antworten finden müssen. In einem digitalen Vortrag der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft hatten jetzt Vertreter von Bahn und sächsischem Verkehrsministerium über den Stand der Planungen informiert. Demnach steht das Vorhaben vor einem nächsten, wichtigen Schritt: Der Chefplaner des Projekts von der Bahn, Kay Müller, zeigte sich optimistisch, dass der Auftrag für die Steuerung der Vorplanungen schon in Kürze vergeben werden könnte – eben jenes Verfahren, in dem viele grundlegende Entscheidungen für den Abschnitt zwischen Heidenau und Ústí nad Labem getroffen werden.

Dazu zählt tatsächlich auch die Frage, wie viele Röhren der gigantische Tunnel überhaupt einmal haben wird. Fest steht: Nur eine große Röhre für die zwei nebeneinander verlaufenden Gleise wird nicht genügen. In jedem Fall wird jedes Gleis durch eine separate Röhre führen, die parallel zueinander verlaufen. Möglicherweise wird aber sogar noch das Graben einer dritten Röhre nötig sein, wie Kay Müller erklärt.

Reibungspunkt Überholbahnhöfe

Der Fachmann spricht dabei von einer möglichen Erkundungslinie, eine Art Probebohrung, um für den späteren Vorantrieb der beiden Gleisröhren wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Zugleich könnte diese Röhre später einmal zumindest in Teilbereichen bei Unglücksfällen von Rettungskräften genutzt werden. Ob das nötig ist, wollen die Planer nun in den nächsten zwei Jahren untersuchen. Diese Entscheidung, so erklärt Kay Müller, könne „auch unterschiedlich je nach Variante“ ausfallen.

Als Reibungspunkt gelten indes die Überholbahnhöfe jen- und aus deutscher Sicht vor allem diesseits der Tunnelportale. Später werden sich die Strecke einmal Hochgeschwindigkeits- und weitere Personenzüge mit bis zu 150 Güterzügen am Tag teilen. Die Anlagen sind nötig, damit die behäbigeren Güterzüge allen voran den flinken Schnellzügen Platz machen können.

Klares Nein aus Heidenau

Bisherige Überlegungen sehen bei der Volltunnelvariante etwa in Heidenau im Bereich des Bahnhofs und auch in Niedersedlitz in Dresden die Notwendigkeit für derartige Anlagen. Bei der teils offen durch die Landschaft geführten Streckenvariante könnte ein Überholbahnhof in Goes entstehen. Doch aus Furcht vor dem Lärm wollen viele Anwohner eine derartige Anlage ungern vor der Haustür haben, in Heidenau war es deshalb sogar schon zu Protesten gekommen. Im Stadtrat hatte sich eine breite politische Front gegen den Überholbahnhof ausgesprochen. Die Ansage der Betroffenen ist klar: Die Bahnhöfe sollen möglichst weit weg von bewohnten Gebiet entstehen.

Die Möglichkeit, Gleise zum Überholen direkt im Tunnel anzuordnen, schließt Kay Müller nach aktuellem Stand der Dinge allerdings praktisch aus. Zwar werde auch das in den Vorplanungen noch einmal mit betrachtet. Aber gerade mit Blick auf die Sicherheit sei es nicht sehr wahrscheinlich, dass dies umgesetzt werden könne.

Geologisches Panoptikum

Ebenfalls noch ungeklärt ist, in welcher Bauweise die Röhren vorangetrieben werden – mit einer großen Bohrmaschine oder mit Sprengstoff. Gemeinhin gilt das Gebiet als geologisches Panoptikum, sind im Erdreich ganz verschiedene Gesteinsarten anzutreffen, wie etwa Gneis und Schiefer. Denkbar, dass deshalb Teile gesprengt, andere Abschnitte gebohrt werden müssen, erklärten die Experten.

Zuletzt hatten die Verantwortlichen der Bahn 2025 als Zielmarke für den Abschluss der Vorplanungen genannt. Danach müsste der Bundestag über die entsprechende Variante entscheiden, in der Folge wartet das wiederum mehrjährige und sehr aufwendige Planfeststellungsverfahren, mit dem schlussendlich Baurecht für das komplizierte Vorhaben geschaffen wird. Bei der Bauzeit wird mit mindestens zehn Jahren gerechnet.

Bis zu Tempo 320 – in Tschechien

Der Tunnel durch das Erzgebirge wird für 200 Stundenkilometer konzipiert. Geprüft werde aber auch, ob bis zu 230 Sachen drin sind, wie Kay Müller betont. In Tschechien wird auf dem geplanten Abschnitt zwischen Prag und Litoměřice sogar eine Geschwindigkeit von bis 320 Kilometer pro Stunde angepeilt. Zudem ist im Nachbarland ein weiterer, etwas mehr als 21 Kilometer langer Tunnel durch das Böhmische Mittelgebirge zwischen Ústí und Litoměřice mit einer Höchstgeschwindigkeit von 250 Stundenkilometer vorgesehen (DNN berichteten).

Mit der neuen Strecke könnte sich die Fahrzeit von Dresden nach Prag auf weniger als eine Stunde verkürzen – und sich damit mehr als halbieren. Bis es soweit ist, wird es aber noch etliche Jahre dauern. Die Fertigstellung des Erzgebirgstunnels wird um 2040 avisiert. Immerhin: Der Abschnitt zwischen Prag und Litoměřice könnte nach Angaben der tschechischen Eisenbahnverwaltung bereits 2030 in Betrieb genommen werden. Der Lückenschluss – der Tunnel durch das Böhmische Mittelgebirge – erfolgt Stand jetzt allerdings nicht vor 2045.

Bis dahin werden die Geologen zunächst noch etliche kleine Löcher bohren müssen. Allen voran um den Korridor für die Volltunnelvariante noch besser erkunden zu können, plant die Bahn bereits die nächste Bohrkampagne.

Von Sebastian Kositz