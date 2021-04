Dresden

Auch am Sonnabend ist Dresden wieder das Ziel von selbst ernannten „Querdenkern“ gewesen. Doch anders als im März konnten sie diesmal nicht protestieren. Das verhinderte die Polizei. Im Vorfeld hatten Stadt und Gerichte geplante Kundgebungen der Initiative „Querdenken 351“ verboten. Dennoch riefen szeneinterne Akteure zur Anreise auf – darunter Demo-Anmelder Marcus Fuchs selbst sowie die teilweise rechtsextremen „Freien Sachsen“.

Über den Tag verteilt sammelten sich im Stadtgebiet immer wieder kleinere Grüppchen von „Querdenkern“. Fast ziellos irrten sie auf der Suche nach einem Anlaufpunkt durch Dresden. Doch den gab es nicht. Die Versammlungsbehörde hatte auch eine geplante und inhaltlich ähnliche AfD-Kundgebung verboten.

Anreise von Rechtsextremen nach Dresden

Zwar fanden sich am Delphinbrunnen auf der Brühlschen Terrasse und am Japanischen Palais Pandemie-Leugner zu spontanen „Andachten“ ein. Die Polizei beendete die religiös angehauchten Zusammenkünfte aber schnell wieder. Nur vom Japanischen Palais aus gelang es mehreren „Querdenkern“, wenige Meter in Richtung Augustusbrücke zu laufen.

Zu den Andachten aufgerufen hatte unter anderem auf dem Nachrichtendienst Telegram die Partei „Freie Sachsen“, deren Führungsspitze aus sächsischen Rechtsextremisten besteht. Laut Verfassungsschutz Sachsen bietet die Partei denjenigen eine Plattform, die mit den staatlichen Anti-Corona-Maßnahmen nicht einverstanden sind. „Die Parteigründung ist ein wichtiger Beleg für ein gemeinsames Agieren von Rechtsextremisten und Querdenkern“, hieß es auf DNN-Anfrage.

Zwei Dutzend Rechtsextreme aus Leipzig und dem Raum Chemnitz/Zwickau kamen gar nicht erst in die Innenstadt. Bundespolizisten fingen sie im Hauptbahnhof beim Aussteigen aus dem Zug ab. Die Einsatzkräfte sprachen den teilweise einschlägig bekannten Personen ein Betretungsverbot für die Innenstadt aus und stellten sie vor die Alternative: Heimreise oder Gewahrsam.

Die Personen aus dem westsächsischen Raum traten die Rückreise an, begleitet von Bundespolizisten. Die Leipziger wollten eine Spontankundgebung auf dem Bahnhof anmelden, doch das ließ die Versammlungsbehörde nicht zu. Letztlich mussten auch die Leipziger Rechtsextremen die Rückreise in die Messestadt antreten.

Polizei war mit Einsatz zufrieden

Auch „Querdenken“-Aktivst Marcus Fuchs war am Hauptbahnhof zugegen, um den Tag „journalistisch zu dokumentieren“. Das hatte er zuvor auf seinem Youtube-Kanal angekündigt. Doch schon vormittags am Zwinger hatte er dem Lokalfernsehen fleißig ein Interview gegeben. Der Wandel vom „Journalisten“ zum Aktivisten war fließend. Einige Stunden später stand er dann der Presse unweit des Japanischen Palais erneut Rede und Antwort.

Die Polizei war mit ihrem Einsatz zufrieden. „Wir haben den potenziellen Teilnehmern einer verbotenen Versammlung kaum Fläche gelassen, auf denen sich große Gruppen hätten sammeln können“, sagte Polizeipräsident Jörg Kubiessa. Nur am Königsufer schien es ein kleineres Handgemenge gegeben zu haben: Dort hatte eine linke Gruppe Gegenprotest angemeldet, den laut Twitter „Querdenker“-Sympathisanten unterwandern wollten.

Während ihres Einsatzes erteilten die Polizisten 64 Platzverweise, ahndeten über 200 Verstöße gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung. Außerdem leiteten sie gegen drei Frauen und drei Männer Ermittlungen wegen gefälschten Gesundheitszeugnissen ein. Insgesamt waren 2 041 Einsatzkräfte in Dresden präsent.

