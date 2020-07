Dresden

Polizeiobermeister Tony Jäger hält die Kelle in die Luft und winkt den verdutzt blickenden Autofahrer von der Chemnitzer Straße. Den Grund dafür hat der etwas weiter vorn positionierte Karsten Ulbricht auf einer Digitalkamera festgehalten: Der Autofahrer hat einen Radfahrer überholt, ohne auch nur im Entferntesten einen Mindestabstand zu wahren.

1,50 Meter müssen innerorts wenigstens zwischen einem Radfahrer und einem Auto liegen, wenn dieses überholen soll. Auf der sehr engen Chemnitzer Straße gibt es diesen Abstand meist nicht, vor allem dann nicht, wenn der Gegenverkehr rollt. Trotzdem überholen dort viele Autofahrer vor ihnen rollende Radler. So mancher wisse es vielleicht besser, fühle sich durch die auf die Fahrbahn gezeichneten Schutzstreifen aber dazu verleitet, sagt Gerald Baier, der die Dresdner Verkehrspolizeiinspektion leitet.

Dresdner Polizei geht in die Offensive

„Suggestivstreifen“ nennt er diese einfachste Form einer Radverkehrsanlage daher. „Sie vermittelt dem Radfahrer den Eindruck, er befände sich in einem geschützten Raum und dem Autofahrer, er müsse sich beim Überholen nur an der gestrichelten Linie orientieren – beides ist nicht der Fall“, sagt der 43-Jährige nüchtern.

Tony Jäger winkt einen Verkehrssünder heraus. „Wir streiten uns nicht über zehn Zentimeter“, sagt er. Es gehe um krasse Verfehlungen. Quelle: Dietrich Flechtner

Die Pflicht, einen vernünftigen Abstand einzuhalten, gab es für Autofahrer schon immer, seit der Novelle der Straßenverkehrsordnung sind 1,50 Meter innerorts und zwei Meter außerorts als Mindestmaß festgeschrieben. „Aber das scheinen viele noch nicht verinnerlicht zu haben“, sagt Gerald Baier.

Deshalb gehen er und die Dresdner Polizei jetzt in die Offensive. Mit Aufklärung etwa durch Schulungen oder durch Aufkleber mit einem entsprechendem Hinweis, die in nächster Zeit auf allen Streifenwagen aufgebracht werden. Und durch Kontrollen. „Prävention allein genügt eben nicht“, sagt Gerald Baier. 63 Schwerpunktkontrollen zum Thema Überholabstand hat es im vergangenen Jahr seit Mai gegeben, in diesem Jahr sind es bereits 43 – ein Thema der Stunde.

Radfahrer beschweren sich am häufigsten über zu knappes Überholen

Dass das so ist, hat mit einer Aktion zu tun, die die Polizei im vergangenen Jahr startete. Begleitend zur Kampagne „Respekt durch Rücksicht“ waren Verkehrsteilnehmer dazu aufgerufen, Probleme und Problemstellen im Dresdner Stadtverkehr in einem extra geschalteten Bürgerportal anzusprechen. Mit 576 Hinweisen gingen die mit Abstand meisten zu geringem Überholabstand ein – und das an Orten, die die Verkehrspolizei so noch nicht auf dem Schirm hatte: der Winterbergstraße, dem Blauen Wunder, der Leipziger Straße, der Stauffenbergallee am Tunnel Waldschlößchenbrücke oder der Bodenbacher Straße. „Die meisten Hinweise kamen zur Chemnitzer Straße, die für uns unauffällig ist, weil sie kein Unfallschwerpunkt ist. Durch die Hinweise wurden wir auf die Straße aufmerksam gemacht und können uns darum kümmern, dass sie auch künftig kein Unfallschwerpunkt wird“, sagt Gerald Baier.

Er führt triftige Gründe an, warum die Verkehrspolizei die Belange der Radfahrer in den Fokus nimmt. So sind Radler zwar an nicht einmal zehn Prozent aller Verkehrsunfälle in der Landeshauptstadt beteiligt, machen aber mehr als die Hälfte aller bei Unfällen Verletzten aus. Sie müssen besonders geschützt werden.

Und das gerade, wenn sie sich eine enge Fahrbahn mit Autofahrern teilen müssen. Gerald Baier geht es dabei immer auch um einen Perspektivwechsel. „Autofahrer müssen verstehen, dass ein Fahrrad ein Balancefahrzeug ist, bei dem Sog und Wind wirken“, sagt er. Deshalb gebe es ja auch den Überholabstand. Und Radfahrer müssten sich ihrer besonderen Gefährdung bewusst sein und sehr vorausschauend handeln. „Da geht es zum Beispiel um die Sichtbarkeit – die wenigsten Autofahrer fahren Radfahrer absichtsvoll an“, sagt Dresdens oberster Verkehrspolizist.

Unsichere Radfahrer weichen oft auf verbotene Wege aus

Die Abstandskontrollen, von denen es in der Woche wenigstens zwei durch die Verkehrspolizei und weitere durch Revierkräfte gibt, sollen aber noch mehr bewirken. 76 Prozent aller Radfahrer gaben in Sachsen an, dass sie regelmäßig zu knapp überholt werden, teilt der Fahrradclub ADFC mit. Das sorgt für Unsicherheit und Angstgefühle. Und unsichere Radfahrer, das weiß Gerald Baier, „die fahren oft verbotenerweise dort, wo wir sie nicht haben wollen – auf dem Gehweg zum Beispiel“. Und gefährden dort dann andere. Auch das soll durch die verstärkten Kontrollen verhindert werden.

Diese scheinen zumindest bei den Autofahrern etwas zu bewirken. Alle 17, die an der Chemnitzer Straße bei viel zu knappen Überholmanövern erwischt wurden, zeigten sich einsichtig. Gerald Baier sind bisher keine Verstöße bekannt, die vor Gericht verhandelt werden mussten. Was aber auch an der geringen Strafe liegt. 30 Euro Verwarngeld sind für ein gefährliches Überholmanöver fällig – mehr nicht. Außerdem ahndeten die Polizisten an der Chemnitzer Straße drei Handyverstöße, erwischten einen Autofahrer ohne Gurt und zwei Radfahrer, die in der falschen Richtung unterwegs waren.

Von Uwe Hofmann