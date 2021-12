Dresden

Silvester zählt bei der Polizei Dresden erfahrungsgemäß zu den einsatzintensivsten Nächten des Jahres: Tätliche Auseinandersetzungen, Sachbeschädigungen oder Gefahrensituationen für Leib und Leben sind typische Vorkommnisse – meist ausgelöst durch Alkohol oder Pyrotechnik.

Die aktuell geltende Corona-Notfall-Verordnung und die daraus resultierenden strengen Regeln sind beim jetzt anstehenden Jahreswechsel eine Besonderheit, könnten einen Mehraufwand bedeuten.

Die Polizei will wie in der Vergangenheit priorisiert vorgehen: „Straftaten haben Vorrang vor Ordnungswidrigkeiten“, sagte Polizeisprecher Lukas Reumund auf DNN-Anfrage. Eine bewährte Strategie.

„Ansammlungen im öffentlichen Raum“

Es sei wichtiger, Menschenleben zu schützen, als Sachschäden zu dokumentieren. Konkret bedeutet das: Polizisten kümmern sich erst um eine Schlägerei und anschließend um den gesprengten Briefkasten.

Zumal die Einsatzkräfte auf sich allein gestellt sind. „Das Ordnungsamt selbst wird in der Silvesternacht keine Kontrollen durchführen“, sagte Stadtsprecher Kai Schulz. Das vergangene Jahr habe gezeigt, dass sich die übergroße Mehrheit der Dresdner an die geltenden Regeln zu Silvester gehalten hätte.

„In diesem Jahr kommt die Problematik hinzu, dass die Nutzung von Feuerwerkskörpern im öffentlichen Raum untersagt, auf privaten Geländen aber erlaubt ist“, sagt Schulz weiter. Das geltende Böllerverbot in der Öffentlichkeit durchzusetzen, gehöre zwar zu den Aufgaben, sei aber nur eine von vielen, machte Lukas Reumund deutlich.

„Deutlich wichtiger ist uns das Thema ,Ansammlungen im öffentlichen Raum.’“ Dazu zählen wohl nicht nur Feiereien auf öffentlichen Plätzen, die durch das geltende Alkoholverbot in spezifischen Zonen und die Kontaktbeschränkungen auch unter Geimpften oder Genesenen nahezu unmöglich sind, sondern auch sogenannte „Spaziergänge“ selbst ernannter „Querdenker“.

Nur Hilfe der Bereitschaftspolizei

Erst am Montag hatten Pandemieleugner während eines illegalen Aufzuges in Dresden Polizisten angegriffen und mit Pfefferspray bespritzt. Die Einsatzkräfte nahmen einen 42-Jährigen fest. Fast zeitgleich war die Gewalt bei einem „Spaziergang“ in Bautzen eskaliert: Rechtsextreme griffen Einsatzkräfte an, zwölf Polizisten wurden verletzt.

Sollten in der Silvesternacht „Spaziergänge“ stattfinden, kümmere sich die Polizei darum, sagte Reumund. Im Rahmen des gesamten Einsatzes könne aber nur auf Kräfte der sächsischen Bereitschaftspolizei zurückgegriffen werden – denn auch in anderen Bundesländern dürfte es mehr als genug zu tun geben.

