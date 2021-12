Dresden

Wegen Aufrufen selbsternannter „Querdenker“ zu Protesten am Montag vor dem Landtag in Dresden bereitet sich die Polizei derzeit auf einen größeren Einsatz vor. Im Fokus stünden neben dem Schutz des Parlaments auch die Sicherheit des Impfzentrums und das Unterbinden verbotener Aufzüge, hieß es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Neben der Initiative „Querdenken 351“ mobilisieren auch die rechtsextremen „Freie Sachsen“ in die Landeshauptstadt. Es rege sich Widerstand, die Bürger in Sachsen hätten genug „und so ist es nicht unwahrscheinlich, dass dies auch am Montagnachmittag rund um den Dresdner Landtag deutlich wird“, schrieb die Partei auf dem Nachrichtendienst Telegram. Mittlerweile sind über 89 000 Mitglieder in der Gruppe.

Vorsätzliche Verstöße

Weil am Montag auch Radikale aufmarschieren könnten, werde eine härte Gangart der Polizei „die logische Konsequenz sein“, sagte Polizeipräsident Jörg Kubiessa. Für den Tag sollen Wasserwerfer sichtbar im Stadtzentrum stationiert werden.

Ein Großteil der Einsatzkräfte werde vor dem Landtag präsent sein, die dortige Arbeit der Politiker sei „essenziell für unsere Demokratie“, so Kubiessa weiter. Die Polizei rechnet bei den angekündigten Protesten mit vorsätzlichen Verstößen gegen die aktuelle sächsische Corona-Notfall-Verordnung. Demnach sind nur ortsfeste Versammlungen mit maximal zehn Teilnehmern zulässig.

„Wenn unsere Kommunikationsversuche zu keiner Verhaltensänderung führen, werden wir Identitäten feststellen, Platzverweise aussprechen und Bußgeldverfahren einleiten“, sagte der Polizeipräsident. Auch „Gewahrsamsnahmen“ schließe er nicht aus. „Zudem werden wir konsequent Videotechnik einsetzen, um im Nachgang durch Ermittlungen weitere Teilnehmer zu identifizieren.“

Beinahe tägliche Proteste

Für den Abend plant „Querdenken 351“ zusätzlich einen Autokorso, der am Landtag vorbeifahren soll. Wie die Stadt mitteilte, müssen sich Verkehrsteilnehmer zwischen 17.30 und 19.30 Uhr auf Einschränkungen im Stadtgebiet einstellen – insbesondere in der Altstadt, Neustadt sowie in Blasewitz, Prohlis und Plauen.

Bereits in der Vergangenheit war es im Freistaat immer wieder zu Protesten von Pandemie-Leugnern gekommen. Zuletzt etwa in Freiberg. Dort hatten sich am Mittwochabend rund 230 Teilnehmer zu einer unangemeldeten Demonstration versammelt.

Der sächsische Verfassungsschutz sprach gar von nahezu täglichen „Spaziergängen“, zu denen sich Hunderte versammeln würden. Auch unter dem Einfluss von Rechtsextremisten, sogenannten Reichsbürgern und Antisemiten seien diese Proteste im Verlauf der Pandemie immer aggressiver geworden.

„Durch unseren Einsatz wird weder die Meinungs- noch die Versammlungsfreiheit in Frage gestellt“, sagte Jörg Kubiessa abschließend. Beide Freiheitsrechte könnten auch aktuell von jedem wahrgenommen werden – „sofern sich an die Corona-Regeln gehalten wird“.

Von Felix Franke