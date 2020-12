Die Polizei Dresden bereitet sich auf einen Großeinsatz am Sonnabend vor – und trifft dazu drastische Schutzvorkehrungen. Denn trotz Versammlungsverbot zeichnet sich eine bundesweite Mobilisierung der selbsternannten Querdenker-Szene ab. Erwartet werden Gegendemonstranten, gewaltbereite Hooligans und Rechtsextreme.

