Dresden

Das polnische Unternehmen Atal Development hat das Bauprojekt Mika-Quartier gekauft, das derzeit auf der Freifläche zwischen Lommatzscher Straße und der Flutrinne in Mickten entsteht. Zur Kaufsumme für das in mehrere Abschnitte auf drei Baufeldern gegliederte Bauprojekt hat die Projektgesellschaft Mika-Quartier GmbH & Co. KG Stillschweigen mit dem Käufer vereinbart.

Der nun bekanntgemachte Deal sei bereits 2019 eingefädelt worden und beinhalte sowohl den derzeit im Bau befindlichen zweiten Bauabschnitt als auch weitere von Mika auf zwei in der Nachbarschaft gelegenen Baufeldern geplante Vorhaben, teilte das Unternehmen mit.

Knapp 360 Mietwohnungen entstehen

Demnach sei die Vermietung der ersten 179 Wohnungen auf dem Grundstück zwischen Brockwitzer Straße, Flößerstraße und An der Elbaue im vergangenen Jahr erfolgreich angelaufen. 80 Prozent der Wohnungen seien bereits vermietet. 2019 hatte Mika-Quartier die damals im Bau befindlichen Stadthäuser an den Investmentmanager Corestate Capital verkauft. „Wir haben seit 2015 intensiv an diesem Projekt gearbeitet und es ist uns in enger Zusammenarbeit mit der Dresdner Stadtverwaltung und dem Stadtrat gelungen, das Mika-Quartier mit dem ersten Bauabschnitt zu entwickeln und neues Baurecht zu schaffen“, sagt Mika-Geschäftsführer Erik Sassenscheidt.

Zuvor hatte es einen Bebauungsplan für das ganze Gebiet am Elbepark gegeben, der in den 1990er Jahren im Zuge der Planungen für das Einkaufscenter entstanden war und sich als zu groß für Projektentwickler erwiesen hatte. Mika-Quartier stieß nun eine Entwicklung im Areal an, von der sich die Stadtplaner die Entstehung eines neuen Stadtteils mit rund 5000 Einwohnern erhoffen.

Blick ins Mika-Quartier mit dem 1. und 2. Bauabschnitt Quelle: Townscape

Der Bau des zweiten Bauabschnitts mit 179 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit wurde bereits begonnen. Das Projekt schließt räumlich an den ersten Abschnitt an und bildet mit diesem eine Einheit. Dabei setzen die Architekten des Büros „RKW Architektur +“, die auch für den ersten Bauabschnitt verantwortlich zeichnen, zusammen mit „msm meyer schmitz-morkramer“ und „Stefan Forster Architekten“ ihre Vorstellungen um.

Der geplante Wohnungsmix sieht vor allem Drei- und Vierraumwohnungen mit durchschnittlich 75 oder 95 Quadratmetern vor. Etwa 20 Prozent sind als Zweiraumwohnungen mit etwa 50 Quadratmetern angelegt. „Die Wohnungen im Mika-Quartier sind so konzipiert, dass sich ganz unterschiedliche Mieter von Jung bis Alt hier wohlfühlen werden“, meint Philipp Grabianowski von Townscape, der im Mika-Quartier Partner von Erik Sassenscheidt ist.

Investor muss Sozialwohnungen und eine Kita bauen

Der im Juli 2019 im Rahmen des Bebauungsplans 3013 vom Stadtrat gebilligte Städtebauliche Vertrag für die Bebauung der zwei weiteren Baufelder zwischen An der Elbaue, Flößerstraße und Pieschener Straße ist auch für den neuen Eigentümer Atal Development bindend. Zehn Prozent der etwa 57 000 Quadratmeter Geschossflächen sind für sozialen Wohnungsbau und die Einrichtung einer Kita mit 100 Plätzen sowie Gewerbeflächen im Erdgeschoss entlang der Pieschener Straße vorgesehen. Die Fertigstellung der etwa 550 Wohnungen auf diesen zwei Baufeldern soll bis 2024 erfolgen. Mika-Quartier gab 2019 für alle vier Baufelder Investitionskosten von mehr als 200 Millionen Euro an.

Die Atal Development GmbH ist ein Tochterunternehmen des polnischen Bauträgers Atal S.A., der laut Mika-Quartier bereits eine Vielzahl von Wohnbauprojekten in den größten Städten Polens umgesetzt hat. Gründer und Eigentümer von Atal ist Zbigniew Juroszek, der die Geschäfte seit 2003 führt. Dresden sei der ideale Startpunkt für Atal in Deutschland, Zbigniew Juroszek sieht in der Übernahme des Mika-Quartiers den Beginn eines Deutschland-Geschäfts. „Die Stadt hat die richtige Größe, Raum für Gestaltung und lebt von dem in den letzten Jahren entwickelten Mix aus historischer und moderner Architektur. Das macht den Charme der Stadt aus – und hat uns die Entscheidung für das Mika-Quartier einfach gemacht.“

Von Uwe Hofmann