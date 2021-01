Dresden

In Dresden hat es seit langem mal wieder richtig geschneit. In der Nacht zum Donnerstag fielen im Stadtgebiet bis zu 10 Zentimeter, wobei das örtlich sehr unterschiedlich war, erklärt Meteorologe Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst. So konnte man beispielsweise in Strehlen durch 7 Zentimeter stapfen, in Gohlis dagegen gab es nur 3 Zentimeter. Dort hatten die Hausmeisterdienste und Grundstückseigentümer nicht ganz so viel zu schippen.

Dafür schob der Dresdner Winterdienst Überstunden. „Nachdem die zweite Schicht des Winterdienstes am Mittwoch bis kurz vor Mitternacht arbeitete, ging es für die Frühschicht am Donnerstag bereits ab 3 Uhr los. Neue Schneefälle, Verwehungen und Temperaturen um den Gefrierpunkt sorgten für reichlich Arbeit“, meldete die Stadt am Donnerstagmorgen.

Anzeige

Nicht so viel Schnee wie im Jahr 2019 in Dresden

An ungeschützten Stellen der höher gelegenen Stadtränder hätten immer wieder Verwehungen beseitigt werden müssen, so die Stadt weiter. Wesentlich dicker kam es weiter außerhalb. Auf A 4 und A 17 sorgten Glätte und Schneeverwehungen für Verkehrsbehinderungen und Stau.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An 2019 kommt die jetzige Dicke der Schneedecke in der Stadt Dresden aber nicht heran. Denn da fielen am 4. Februar in Dresden-Klotzsche – 230 Meter über dem Meeresspiegel gelegen – immerhin 24 Zentimeter. In Strehlen, was mit 119 Metern über Normalnull nicht ganz so hoch liegt, waren es damals 10 Zentimeter, kann Florian Engelmann anhand der Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Auskunft geben.

2020 gab es in der Stadt Dresden so gut wie gar keinen Schnee, der bemerkenswert gewesen wäre. „Ein Zentimeter maximale Schneehöhe sind bei uns für den 28. Februar verzeichnet“, so der Meteorologe.

Temperaturunterschied in der Atmosphäre bringt Wintergewitter

Verwunderung löste bei vielen jedoch das richtig mit Blitz und Donner verbundene Gewitter über Dresden aus, mit dem der Schneefall einherging. Das kommt so oft nicht vor. „Die Gewitter sind durch große vertikale Temperaturunterschiede in der Atmosphäre entstanden. Denn über Russland und das Baltikum floss Kaltluft polaren Ursprunges bei uns ein. Minus 40 Grad herrschten in einer Höhe von 5 bzw. 5,5 Kilometern“, erklärt Florian Engelmann. Das seien zwischen 30 und 35 Grad Unterschied zu den wärmeren unteren Schichten gewesen, die die Atmosphäre versuche schnell auszugleichen.

Da wärmere Luft leichter ist als kältere, könne das Luftpaket durch diesen Temperaturunterschied bis in große Höhen aufsteigen. Sei die Luft auch noch ausreichend feucht, würden in der Atmosphäre gute Bedingungen für die Entstehung eines Wintergewitters herrschen, erklärt der DWD.

Meteorologen sagen Traum-Sonntag voraus, aber auch Dauerfrost

In der Nacht und bis Freitagmittag erwartet der DWD in Dresden noch mal Schneefall. „Bis zu 5 Zentimeter sind dann in der Stadt noch mal möglich“, sagt Florian Engelmann.

„Die Luftmassen, die jetzt angekommen sind, sorgen außerdem für Dauerfrost, was ja hier auch nicht gang und gäbe ist. Nachts werden wir an der Minus-10-Grad-Marke kratzen.“ Auch tagsüber bleibe die Temperatur am Freitag, Sonnabend und Sonntag unter 0 Grad. Florian Engelmann rechnet mit maximal minus 2 Grad. Da bleibt der Schnee also liegen.

Am Sonntag erwarten die Meteorologen dann Sonnenschein. Das sind ja traumhafte Aussichten wenigstens für einen Spaziergang. Und es lohnt wohl auch, den Schlitten aus dem Keller zu holen.

Von Catrin Steinbach und Franziska Kästner