Eisenbahngeschichte zum Angucken und Anfassen: Gleich zweimal haben in den nächsten Wochen Freunde der gepflegten Reisekultur und Zugfans die Gelegenheit, den legendären Schnelltriebwagen VT 18.16 in Dresden zu erkunden. Die gemeinnützige Gesellschaft SVT Görlitz, die eines der letzten erhaltenen Exemplare des Zuges wieder fit machen möchte, lädt am 13. September sowie am 10. und 11. Oktober zu Veranstaltungen in die alte Werkhalle der Bahn an der Zwickauer Straße ein, wo der „Görlitzer“ jeweils zwischen 10 und 18 Uhr besichtigt werden kann.

Die Gesellschaft plant, den Ende der 1960 im VEB Waggonbau Görlitz montierten Zug – der vor allem durch seinen Einsatz auf der internationalen Verbindung Vindobona bekannt ist – künftig wieder auf die Reise zu schicken. Als Botschafter Mitteldeutschlands für Europa sehen die Initiatoren den VT 18.16, der mit Sonderfahrten die Städte Sachsens, Thüringens und Sachsen-Anhalts mit großen Metropolen und früheren Fahrtzielen wie Prag, Budapest oder Kopenhagen verbinden soll. Zuvor muss der betagte Triebwagen allerdings erst wieder aufwendig hergerichtet werden, wozu die Mitstreiter der Gesellschaft auf Spenden und Fördermittel hoffen.

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag sowie am 10. und 11. Oktober – das Wochenende ist gewissermaßen als Rückblick auf die eineinhalbjährige Arbeit der Gesellschaft angedacht – wollen die Mitglieder nicht nur Gelegenheit bieten, den noch stehenden Zug in kleineren Gruppen zu besichtigen, sondern auch alle technischen Fragen beantworten und über das Projekt und den Stand der Arbeiten informieren. Außerdem sind im Großraumabteil Gesprächsrunden zum Landschaftserleben mit der Eisenbahn geplant. „Mit Zugfensterblicken aus Literatur, Malerei und Kartografie stellen wir uns gern den Fragen Neugieriger“, heißt es dazu in einer Ankündigung. Geplant ist dazu auch eine visuelle Reise mit dem legendären Triebwagen.

Bitte Platznehmen: Mario Lieb von der Gesellschaft präsentiert die drehbaren Sitze im Großraumabteil. Quelle: Archiv/Anja Schneider

An allen drei Tagen haben die Besucher zugleich Gelegenheit, sich den auf 444 Stück limitierten Jahreskalender 2021 der Gesellschaft gegen eine Spende in Höhe von 18,16 Euro plus sieben Euro Expresszuschlag zu sichern. Beide Veranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit dem benachbarten Eisenbahnmuseum Dresden durchgeführt. Die Einrichtung wird an den Tagen ebenfalls – wenngleich etwas zeitversetzt – geöffnet haben, ein Übergang zwischen beiden Veranstaltungsorten südlich und nördlich der Nossener Brücke soll gewährleistet werden, heißt es. Die Gesellschaft verweist ausdrücklich auf die Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln.

Spenden, helfen, informieren – So sind die Retter des „Görlitzers“ erreichbar Die Gesellschaft informiert auf ihrem Portal im Netz umfassend über das Projekt und aktuelle Zwischenstände: svt-görlitz.de Wer das Projekt mit Spenden oder aktiver Mitarbeit unterstützen will, findet dazu auf der Internetseite die entsprechenden Online-Formulare. Telefonisch ist die Gesellschaft unter der Mobilfunknummer 0174/ 18 66 305 (mittwochs 18-21 Uhr) zu erreichen. Anfragen per E-Mail können an kontakt@svt-goerlitz.de gerichtet werden. Aktiv sind die Mitglieder auch in den sozialen Netzwerken. Seiten wurden dazu auf Facebook, YouTube und Instagram eingerichtet.

Veranstaltungen am 13. September im Rahmen des Tages des offenen Denkmals sowie am 10. und 11. Oktober unter dem Motto „Rückblick auf eineinhalb Jahre SVT Görlitz“, jeweils zwischen 10 und 18 Uhr, Zwickauer Straße 66 (Zugang direkt neben der Nossener Brücke, nördliche Seite).

Von Sebastian Kositz