Dresden

Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) hat ein Ausbauprogramm für die Fußwege mit einem Volumen von 56,9 Millionen Euro vorgelegt. 72 neue Gehwege und 168 neue Querungsstellen sollen in den nächsten zehn Jahren entstehen, kündigte er an. Die vom Stadtplanungsamt mit den Stadtbezirken und Ortschaften erarbeitete Fußverkehrsstrategie will Kühn in der nächsten Woche im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau vorstellen.

Wie ist der Zustand der Fußwege in Dresden?

Schlecht. Dresden verfügt über 2100 Kilometer öffentliche Gehwege. 433 Kilometer davon müssen dringend repariert werden, rechnete Steffen Szuggat vor, Leiter des Stadtplanungsamtes. Nur 338 Kilometer sind in einem Zustand, der längere Zeit kein Eingreifen erfordert.

Wie soll sich der schlechte Zustand ändern?

Mit einem Aktionsprogramm. 59 neue Querungsstellen haben höchste Priorität und kosten rund 7,4 Millionen Euro. Hinzu kommen 32 neue Gehwege mit Priorität 1, die 20,9 Millionen Euro kosten. 11,9 Kilometer lang sind die geplanten neuen Gehwege.

Geplant: An der Pfotenhauerstraße soll ein neuer Fußgängerüberweg eingerichtet werden. Quelle: Anja Schneider

Warum kommt der Gehwegbau nur schleppend voran?

Weil laut Kühn finanzielle und personelle Ressourcen fehlen. Oft handele es sich zwar um kleine Vorhaben mit einem Volumen im fünfstelligen Bereich. Der Planungsaufwand sei dennoch meist ähnlich hoch wie bei größeren Projekten. „Wenn der Stadtrat dem Fußverkehr mehr Aufmerksamkeit verleihen will, brauchen wir mehr Personal und mehr Geld“, sagt der Baubürgermeister.

Welcher Strategie soll das Ausbauprogramm folgen?

Laut Kühn besteht das Ziel darin, den Anteil des Fußverkehrs an den zurückgelegten Wegen in der Stadt zu erhöhen. Dafür bedürfe es attraktiver und vor allem sicherer Fußwege. Der öffentliche Raum müsse eine hohe Aufenthalts- und Verweilqualität bieten, die Verknüpfung zum Öffentlichen Personennahverkehr bieten und eine Stadt der kurzen Wege ermöglichen. Dafür braucht es mehr Querungsstellen wie Verkehrsinseln, Fußgängerüberwege und Fußgängerampeln. Außerdem neue Fußwege und Reparaturen.

Was ist im vergangenen Jahr geschehen?

Erledigt: Die Gehwege im Blüherpark Nord wurden für 990 000 Euro ausgebaut. Quelle: Anja Schneider

Größtes Vorhaben war der Ausbau der Gehwege im Blüherpark Nord für 990.000 Euro. Die Fußwege Heidenauer Straße und Villacher Straße wurden saniert, an der Petrikirchstraße gibt es jetzt einen befestigten Gehweg. Die Gehwege am Neumarkt wurden attraktiv gestaltet wie die Lauflinien an der Lennéstraße. Die Nöthnitzer Straße hat einen Zebrastreifen erhalten, an der Saalhausener Straße steht eine Ampelanlage für Fußgänger.

Was ist für dieses Jahr geplant?

Reparaturen an der Grenzstraße und der Tittmannstraße, Ausbau an der Vorwerkstraße und Gustav-Merbitz-Straße, Verkehrsinseln auf der Dobritzer Straße und am Alaunplatz, Fußgängerüberwege auf der Pfotenhauerstraße und Am Lehmberg, eine neue Fußgängerampel an der Grenzstraße stehen auf dem Plan.

Welche Mittel stehen zur Verfügung?

2021 konnte die Stadt 2,3 Millionen Euro verbauen. Dieses Jahr sind für 47 Vorhaben 2,8 Millionen Euro eingeplant.

Von Thomas Baumann-Hartwig