Endlich: Die Pläne für ein Fernbusterminal und ein Fahrradparkhaus am Wiener Platz werden konkret. Der Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bau von Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) hat eine Vorlage zum Verkauf der Grundstücke am Hauptbahnhof erarbeitet, die jetzt in den Gremien des Stadtrats diskutiert werden soll.

800 Einstellplätze im Fahrradparkhaus

Ziel des Verkaufs ist der Bau eines Fernbusterminals mit mindestens zehn Bussteigen und eines Fahrradparkhauses mit 800 Einstellplätzen. Der Käufer soll diese Anlagen mindestens 20 Jahre lang betreiben. Dafür erhält der die Grundstücke zum Preis von 131 582 Euro, der deutlich unter dem Verkehrswert liegt. Außerdem zahlt die Landeshauptstadt einen einmaligen Zuschuss von eineinhalb Millionen Euro für Bau und Betrieb von 550 Fahrradstellplätzen innerhalb des Parkhauses. Diese Stellplätze sollen möglichst kostenlos angeboten werden, 250 weitere Stellplätze könnte der Betreiber vermieten.

Die Geschichte eines Zentralen Omnibusbahnhofs für den Regionalbusverkehr am Wiener Platz ist eine lange und fruchtlose. Schon im Verkehrskonzept 1994 steht dieser Plan, den der Stadtrat in den Folgejahren mehrfach beschlossen und wieder verworfen hat. Letztlich scheiterte die Umsetzung auch am Geld. Bis sich seit 2013 der Fernbusverkehr immer dynamischer entwickelte und die Haltestellen auf der Bayrischen Straße mehr und mehr ausgelastet waren. Da wurde der Bau eines Fernbusterminals wieder akut.

Stadt plante mit großzügiger Förderung

In dieser Zeit entwickelte sich auch der Radverkehr in Dresden dynamisch weiter. Die Fahrradabstellplätze am Hauptbahnhof reichten bald hinten und vorne nicht mehr. Im Stadtplanungsamt wurde die Idee eines Fahrradparkhauses geboren – errichtet von der Stadt mit großzügiger Förderung durch den Freistaat Sachsen. Doch ganz so großzügig war die in Aussicht gestellte Förderung dann doch nicht, zumal die Stadt auch kommerzielle Bereiche wie eine Fahrradwerkstatt plante, für die der Freistaat keinen Cent spendieren wollte.

2018 Ausschreibung für private Investoren

Im Herbst 2018 schrieb die Stadt den Bau des Fernbusterminals mit Fahrradparkhaus für private Investoren aus. Neben den beiden öffentlichen Einrichtungen sollte dem Projektentwickler die Möglichkeit für eine kommerzielle Nutzung des Grundstücks eingeräumt werden, damit eine Kostendeckung erreicht werden kann. Bei der Ausschreibung wurden auch die ungünstigen Grundstücksverhältnisse mit 180 Metern Länge und 25 Metern Breite berücksichtigt. Auch nicht gerade eertsteigernd ist eine Aufschüttung von 16 000 Kubikmetern auf der Fläche, die einmal als Auf- und Abfahrtsrampe für eine Fuß- und Radwegbrücke über die Gleisanlagen des Hauptbahnhofs diente.

Nur ein Projektentwickler erfüllte die Erwartungen

Drei Projektentwickler zeigten Interesse an Busterminal und Fahrradparkhaus, aber nur einer konnte die Erwartungen der Stadt erfüllen, heißt es in der Vorlage von Baubürgermeister Stephan Kühn. Der dritte Bewerber dagegen habe ein funktional geeignetes, nutzerfreundliches und städtebaulich hochwertiges Konzept vorgelegt. Zudem hat das Unternehmen bereits das Fernbusterminal in Leipzig auf der Liste seiner Referenzen stehen – ein überaus gelungenes Projekt. Mit diesem Bewerber sollen die Pläne am Hauptbahnhof nun weiter vertieft werden.

Deutlicher Entwicklungsschritt der städtebaulichen Situation

Letztlich, so konstatiert der Baubürgermeister in der Vorlage, erzielt die Stadt durch den Verkauf der Flächen zwar kaum finanzielle Effekte. Aber: „Für Einwohner, Gäste und Berufspendler entsteht jedoch ein deutlicher Entwicklungsschritt des Verkehrsangebotes, der städtebaulichen Situation und der Umweltverträglichkeit individueller Mobilität.“

47 Meter hohes Gebäude ist nicht mehr möglich

Der Projektentwickler wollte zunächst auch ein 47 Meter hohes Gebäude auf den Flächen errichten. Das ist jedoch nach den Maßgaben des Hochhauskonzeptes nicht mehr möglich. Jetzt strebt der Investor laut Stadtverwaltung eine Bebauung mit mehrstöckigen Gebäuden an. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau soll die Vorlage im März in erster Lesung behandeln und Ende April den Verkauf der Grundstücke beschließen.

Der Investor kündigte auf Anfrage der DNN an, seine Pläne Anfang März der Öffentlichkeit vorstellen zu wollen. Dann lüftet sich der Schleier über den Bestandteilen des Vorhabens, wie ein Fahrradkaufhaus und ein Fahrradparcours, auf dem die angebotenen Räder getestet werden können.

Von Thomas Baumann-Hartwig