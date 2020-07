Dresden

Auch in diesem Jahr soll sich der Pillnitzer Schlosspark in einen Christmas Garden verwandeln, und zwar vom 19. November 2020 bis zum 10. Januar 2021. Ziel ist, in der besucherarmen Zeit mit Illuminationen und Lichtinstallationen Gäste in die Gartenanlage zu locken.

In den vergangenen zwei Jahren hat das funktioniert. Knapp 100 000 Besucher besuchten die Premiere 2018/2019. Ein Jahr später flanierten in gut sieben Wochen über 120 000 Besucher über den illuminierten Weihnachtstrail.

So schön war Christmas Garden 2019

Um den Christmas Garden trotz Corona-Pandemie möglich zu machen, gebe es ein Hygienekonzept, das kontinuierlich an die aktuelle Entwicklung angepasst werde, versichert Uwe Hansmann, Sprecher der Concert Concept Veranstaltungs-GmbH Berlin. Der Rundweg sei neu konzipiert worden, lade täglich von 16.30 bis 22 Uhr zum Entdecken und Staunen ein.

Halbstündig gestaffelte Einlasszeiten

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. „Anders als in den vergangenen Jahren sind die Karten nun für halbstündig gestaffelte Einlasszeiten erhältlich. Aufgrund der großen Nachfrage bietet der Christmas Garden Dresden schon jetzt die Möglichkeit, sich Karten für Wunsch-Einlasszeiten zu sichern“, so Uwe Hansmann. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass insbesondere die Zeitslots an den Wochenenden und werktags zwischen 16.30 und 19.30 Uhr sehr gefragt seien.

Ein Ticket kostet Erwachsene 15 Euro, Fr./Sa./So. 19 Euro. Kinder bis 5 Jahre haben freien Eintritt. Allerdings bekommen sie ein Gratis-Ticket, um die Kontrolle über die exakte Anzahl der Besucher gewährleisten zu können.

Europaweit erfolgreiches Konzept

Einen „Christmas Garden“ gab es erstmals 2014 im Botanischen Garten in Kew ( London). Entwickelt hatte das Projekt die Deutsche Entertainment AG. Mittlerweile ist das Konzept so erfolgreich, dass es auch an anderen Standorten umgesetzt wird. Neben London und Dresden-Pillnitz in der Wilhelma in Stuttgart, im Allwetterzoo Münster, im Botanischen Garten Madrid, im Tierpark Berlin und – neu in diesem Jahr – im Kölner Zoo, in der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz, im Erlebnis-Zoo Hannover und im Sant Pau Recinte Modernista in Barcelona.

Karten gibt es auf www.christmas-garden.de, an den Tageskassen des Besucherzentrums Alte Wache in Schloss & Park Pillnitz und an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie auf www.myticket.de und unter 01806 - 777 111 (0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz / max. 0,60 EUR/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz).

Geöffnet ist der Christmas Garden vom 19. November bis 10. Januar täglich 16.30 bis 22 Uhr. Am 23./24. und 30. November sowie am 1., 24. und 31. Dezember ist geschlossen.

