Was für ein schöner Ort, um zu arbeiten. Ländlich und trotzdem nicht zu weit ab vom Schuss, grün mit herrlichen großen alten Bäumen, direkt am Fluss gelegen und ein Ambiente, das eine fröhliche Leichtigkeit versprüht: die Schlossanlage in Dresden-Pillnitz. Seit 2008 trägt Sybille Gräfe für diese Top-Sehenswürdigkeit, die zu den stärksten Besuchermagneten Dresdens zählt, maßgeblich Verantwortung.

„Wenn es am schönsten ist, soll man gehen“

Zunächst als Geschäftsstellenleiterin. Mit der Umstrukturierung bei den Staatlichen Schlössern und Gärten wurde Sybille Gräfe 2015 Schlossleiterin und hatte komplett den Hut auf. Jetzt nimmt sie ihn, um im Bild zu bleiben. Denn „wenn es am Schönsten ist, soll man gehen“, sagt die 63-Jährige. Sie verabschiedet sich Ende Juli in den Ruhestand, will gemeinsam mit ihrem Mann den neuen Lebensabschnitt beginnen.

Neuer Schlossleiter trug in Pillnitz schon mal Verantwortung

Ab 1. August übernimmt im einstigen königlichen Lust- und Spielschloss bzw. der Sommerresidenz des sächsischen Königshauses Dr. Dirk Welich das Zepter. Er war von Mitte 2006 bis Ende 2007 schon mal interimsmäßig Geschäftsstellenleiter und zuletzt stellvertretender Leiter des Bereiches Museen bei der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH. Die beiden kennen sich, momentan arbeitet Sybille Gräfe ihn ein. „Er wird eine neue Handschrift einbringen. Und das ist auch gut so“, sagt sie.

Sybille Gräfe, eigentlich Diplom-Pädagogin, ist durch ihre berufliche Tätigkeit schon seit Mitte der 1990er Jahre mit der Schlossanlage eng verbunden. In einem Haus im Park hatte der nach der Wende von ihr mitgegründete Verein facette seinen Sitz. Sybille Gräfe arbeitete für den Verein, dessen Ziel es war, Kinder und Jugendliche mit der sächsischen Geschichte vertraut zu machen.

„In Pillnitz arbeiten zu dürfen war ein Traum“

Sie hat selber Führungen für Besucher in Pillnitz gemacht und Stadtführer geschult. Sie entwickelte ein Konzept für Teezeremonien im Chinesischen Pavillon, die sie bis 2007 auch durchführte. Als sie sich gegen 250 Bewerber durchsetzte und Mitte 1996 Leiterin des Besucherzentrums in Dresden-Pillnitz wurde, habe sich für sie schon ein Traum erfüllt, sagt sie. Zwischenzeitlich arbeitete sie zudem an der Vermarktung der Schlösserlandkarte mit.

Die Bewältigung der Folgen von zwei Elbehochwassern – 2011 und 2013 – fiel in Sybille Gräfes Verantwortung als Geschäftsstellenleiterin. Corona habe dieses Jahr einen Kontrapunkt gesetzt. „Wir mussten uns in kürzester Zeit auf ständig wechselnde Situationen einstellen und haben es trotz der Auflagen und Kurzarbeit für viele Mitarbeiter geschafft, die Museen nur wenige Tage später als normal zu öffnen.“

Schlossleiterin findet Einführung des Parkeintrittes richtig

Eine Zäsur setzte auch die Einführung des Parkeintritts 2012, gegen den es massive Proteste vor allem der Pillnitzer Bürger gab. Sybille Gräfe steht noch heute zur Einführung des Eintrittsgeldes in den Park. Die finanziellen Mittel hätten Kontinuität in der Arbeit in Pillnitz möglich gemacht. „Seitdem konnten wir alle Gärtnerstellen wieder besetzen“, sagt sie.

Auch seien die Wege jetzt fast alle instandgesetzt, der Lustgarten samt Fontäne saniert. Ebenso erfuhr die künstliche Ruine außerhalb des Schlossparkes auf einer Anhöhe über dem Friedrichsgrund eine grundlegende Sanierung und biete jetzt eine begehbare Aussichtsplattform.

Zur Schlossanlage zählt mehr als Schloss und Park

Dazu muss man wissen, dass der Schlossbetrieb in Pillnitz nicht nur für die 28 Hektar große Schlossanlage verantwortlich ist, sondern für insgesamt 56 Hektar Gelände. Dazu zählen die beiden großen Parkplätze, Weinberge und auch die bauliche Instandsetzung der Weinbergkirche. „In diesem Zusammenhang unterstützen wir auch die Arbeit der IG Weinbergkirche“, sagt die scheidende Schlossleiterin.

Die künstliche Ruine gehört zur Schlossanlage in Dresden-Pillnitz, befindet sich aber rund 500 Meter entfernt auf einer Anhöhe über dem Friedrichsgrund. Quelle: Dietrich Flechtner

Seit 2019 verfügt die künstliche Ruine Pillnitz über eine Aussichtsplattform. Quelle: Dietrich Flechtner

Kontinuität im Team und ein gutes Miteinander sowie eine konstruktive Zusammenarbeit sowohl von Schlossmitarbeitern als auch Museologen und Gärtnern, die nicht ihrer Verantwortung unterstehen, sieht Sybille Gräfe als ihr wichtigstes Verdienst. „Ein Chef ist immer nur so gut wie sein Team. Wenn man das nicht begeistern kann, steht man auf verlorenem Posten.“

Grünes Forum Pillnitz bringt alle voran

Sie habe sich auch sehr für die Zusammenarbeit mit den drei in Pillnitz ansässigen Forschungs- und Lehrinstitutionen des Freistaates und des Bundes im Grünen Forum Pillnitz eingesetzt. Gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen, Wissenschaft und Kultur zu verbinden und sich gegenseitig in der Arbeit zu unterstützen, all das erscheint heute selbstverständlich, war es aber vorher nicht.

Als herausragenden Höhepunkt ihrer Amtszeit sieht die Schlossleiterin für sich persönlich das Themenjahr 2016 „Der Gärtner des Maharadschas. Ein Sachse bezaubert Indien“ mit wundervollen Pflanzungen und außergewöhnlichen Veranstaltungen. Einer ihrer Lieblingsorte ist die Dachterrasse auf dem Neuen Palais.

Bilder, die im Herzen bleiben

Ganz besonders in Erinnerung behält die Hosterwitzerin aber ihren allmorgendlichen Gang durch den Pillnitzer Schlosspark. Sybille Gräfe betritt ihn immer über das kleine Tor am Englischen Pavillon und geht dann an der Orangerie vorbei zum Schloss. Der Duft, Vogelgezwitscher, Nebelschwaden über der Wiese, die Sonne, die durch die großen Bäume lugt oder auch Zweige, die sich schneebeladen zur Erde neigen und die ersten Fußstapfen im frisch gefallenen Schnee – das seien Bilder, die im Herzen bleiben.

