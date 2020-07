Dresden-Pieschen: Trachenberger Platz soll schöner werden und Mobipunkt erhalten

Dresden

Holpriger Asphalt, schiefe Bordsteine und dicht an dicht parkende Autos – der Trachenberger Platz zeigt sich an der Discounter-Kaufhalle wirklich nicht von seiner besten Seite. Doch das soll sich ändern, wie Julia Keller dem Stadtbezirksbeirat Pieschen verkündet hat. Sie ist bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) unter anderem für den Aufbau der Mobilitätspunkte verantwortlich, die mehrere umweltgerechte Verkehrsarten an einem Punkt bündeln.

Geplanter Mobipunkt

Zwei solcher Mobipunkte gibt es bereits im Stadtbezirk: in Altpieschen und am Wilden Mann. Auch der Trachenberger Platz soll ein Mobipunkt werden und damit den Umstieg von Bus und Bahn in ein Teilauto oder auf ein Mietfahrrad ermöglichen. Außerdem sind dort Fahrradbügel und Ladestationen für Elektroautos geplant.

Anzeige

Die genaue Ausstattung ist allerdings noch nicht beschlossene Sache. Denn bevor der Mobipunkt kommt, machen sich Stadtplaner Gedanken über die Platzgestaltung, wie Julia Keller sagte. In einem städtebaulichen Begleitverfahren will die Stadtverwaltung erst einmal herausfinden, wie der Trachenberger Platz ein gutes Gesamtbild abgeben könne, erläuterte sie. Für das Jahr 2021 sind zunächst nur Planungen dafür vorgesehen. Entsprechend werde es auch noch etwas dauern mit dem Umbau.

Weitere DNN+ Artikel

Das ist am Alexander-Puschkin-Platz anders. Dort entsteht derzeit Pieschens dritter Mobipunkt. In diesem Jahr soll ein weiterer am S-Bahn-Halt Trachau folgen. 2021 soll die Elektroauto-Ladestation am Elbepark durch ein Teilauto-Angebot ergänzt und zu einen Mobipunkt ausgebaut werden.

Carsharing : 25 Teilautos ersetzen 250 Autos

Bisher hat der mitteldeutsche Carsharing-Anbieter 25 Autos im Stadtbezirk stationiert. Diese ersetzten nach eigenen Berechnungen 250 Autos, was eine 1,4 Kilometer lange Blechschlange ergibt.40 Menschen teilen sich im Schnitt in eines der Teilautos, gibt der Anbieter an.

Da viele Bereiche Pieschens unter Parkplatzmangel ächzen, erhofft sich auch die Stadt von einem Ausbau des Angebots – und dessen Annahme durch die Pieschener – positive Effekte.

Von Uwe Hofmann