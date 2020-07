Dresden

Die Rede vom hart erkämpften Geld ist eigentlich eine Floskel, aber in dem Fall trifft sie: Rund 19.500 Euro erhält der Verein „Geh8 Kunstraum und Ateliers“ vom Stadtbezirksbeirat Pieschen – nach langer Vorgeschichte, bei der sich das Gremium nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Ein erster Antrag scheiterte im Winter nach kläglicher Debatte, bei der sich der Stadtbezirksbeirat sich verwehrte, knapp 20.000 Euro für die Fertigstellung des Kunstwerks „G? Flaggschiffe“ von Saeed Foroghi und die Gestaltung des Außenbereichs hinter dem ehemaligen Waggonausbesserungswerk an der Gehestraße zu geben, das der Verein in jahrelanger Kärrnerarbeit zu einem Kulturzentrum entwickelt hat.

Zusammenarbeit mit Schulen im Umfeld

Damals schieden sich die Geister vor allem am Kunstwerk, das von der Kunstkommission der Stadt ausdrücklich für eine Förderung empfohlen worden war. Den Stadtbezirksbeiräten gefiel die Idee mit farbumgekehrten Nationalflaggen, die dank Motorisierung mal ganz oben, mal unten am Fahnenmast hängen, jedoch nicht. Sie wollten weder für die Motorisierung zahlen noch für eine Digitalanzeige, die angibt, wie viele Flaggen gerade vom Mast wehen. Das soll, so die Idee des Künstlers, die Frage aufwerfen, wer eigentlich über die Mitgliedschaft in der Gruppe der mächtigsten Länder G8 zu entscheiden hat, wer über die Größe dieses erlauchten Kreises und warum es überhaupt so etwas wie eine Gruppe führender Nationen gibt.

Mit dem Kunstwerk ging auch die Außengestaltung baden. Ein Nackenschlag für den Verein. Denn er sieht nach Jahren als Einzelkämpfer nun die Chance für einen neuen Schwung. Hinter dem mit viel Eigenmitteln, aber auch dank einer Förderung der EU teilsanierten Vereinsgebäude ist schließlich der riesige Schulcampus Pieschen auf dem ehemaligen Bahngelände entstanden. Und zu Oberschule und Gymnasium hin will sich der Verein öffnen – mit gemeinsamen Projekten, aber auch durch eine ansprechende Gestaltung. Ein Vorhaben, von dem das ganze Umfeld profitieren könnte.

AfD stimmt gegen Förderung

Dafür hat der Stadtbezirksbeirat nun im zweiten Versuch die Gelder bewilligt. Das auch, nachdem sich mancher nach einer Besichtigung ein Bild vom Ort gemacht hat. Den haben die Vereinsmitglieder inzwischen ordentlich aufgehübscht, einen Garten angelegt sowie einen Café- und Barbetrieb im Freien aufgebaut (donnerstags und freitags ab 16 Uhr, sonnabends und sonntags ab 14 Uhr geöffnet). „Das trägt viel zur Stimmung und zur Aufenthaltsqualität bei“, sagt Vereinschef Paul Elsner, der sich seither auch über mehr Besucher in den Ausstellungsräumen freuen kann. Nur die Verbindung zur neuen Grünachse mit Geh- und Radweg hinter dem Vereinsgelände, die auch den Schulcampus erschließt, die fehlte noch.

Jetzt kann gebaut werden. Wahrscheinlich bis zum Herbst entstehen ein Weg zur Grünachse, ein halbrunder Platz mit einigen Bänken und zwei größeren Holzpodeste als Sitzgelegenheiten. Hinzu kommt ein Sandkasten, der so stabil überdeckt werden kann, dass er auch als Bühne nutzbar ist. Davon soll sowohl der Sommergarten profitieren, als auch der Kursbetrieb mit Schülern. Und natürlich der öffentliche Raum.

Ausstellung und Bildungsprojekt Am heutigen Sonnabend 18 Uhr wird im „Geh8 Kunstraum und Ateliers“ die Ausstellung LAGE LAGE LAGE III des Künstlers André Tempel mit einer Moderation von Christian Rätsch eröffnet. Die Ausstellung ist bereits ab 16 Uhr zu sehen. Zur Eröffnung spielt die junge Band PARAGRAPH 1. Mit beiden Künstlern stellt Geh8 zugleich die Kursleiter des Bildungsprojekts OURSPACE vor. Jugendliche aus Pieschen können in den zwei Sommerkursen „Urban Art – Kunst für Pieschen“ und „Stop Motion – (Er)finde Deine Stadt“ vom 17. bis 21. August zur Kunstguerilla werden und ihren Stadtteil erobern. Mehr Infos zum Projekt und zur Anmeldung findet man im Internet unter ourspace.geh8.de. Eine Teilnahme ist noch möglich.

Das sieht nicht jeder so. Ihm drehe es den Magen um, wenn er das „Objekt“ von Geh8 sehe, meinte Rolf Jörg Poppe. Und deswegen könne er auch keine Förderung für eine Gestaltung des Hinterhofs geben, begründete der AfD-Beirat in einem bedenklichen Zirkelschluss. Die vier Pieschener AfD-Männer stimmten denn auch als einzige gegen die Förderung.

Mit der Außengestaltung ist der Verein Geh8 aber noch nicht aller Probleme ledig. Denn das Kunstwerk wartet noch auf seine Vollendung. Rund 2500 Euro hat der Verein bereits über Spenden gesammelt, weitere 3000 fehlen noch. „Wir können das Kunstwerk erst fertigstellen, wenn wir das Geld zusammenhaben“, sagt Paul Elsner. Spenden seien willkommen.

Spenden für „G? Flaggschiffe“: Spendenkonto IBAN: DE17 8509 0000 4805 7010 00 bei der Dresdner Volksbank Raiffeisenbank eG, Kennwort Flaggschiffe. Der Verein kann bei Nennung der vollständigen Adresse eine Spendenquittung ausstellen.

Von Uwe Hofmann