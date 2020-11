Dresden

Die Zukunft des Städtischen Klinikums Dresden ist jetzt zum Fall für den Petitionsausschuss geworden. Jonas Leuwer, ein junger Pfleger am Krankenhaus Friedrichstadt, hat eine Online-Petition zum Erhalt des Krankenhauses Neustadt am Standort Trachau initiiert. Die Petition ist seit Montag online und hat bereits 2808 Unterstützer gefunden.

Trachau soll Notfallzentrum mit Intensivbetten behalten

Das Vorzugsszenario von Klinikleitung und Stadtverwaltung für das Städtische Klinikum Dresden sieht einen stationären Campus am Standort Friedrichstadt mit rund 1000 Betten vor. Der 1928 als Altenheim errichtete Klinikkomplex in Trachau soll dagegen ein Notfallzentrum mit Intensivbetten behalten, ab 2035 aber vor allem für ambulante Versorgung und die Themen Pflege und betreutes Wohnen genutzt werden.

„Die Umwandlung des Standortes Neustadt/ Trachau in einen fast ausschließlich ambulanten Standort kommt perspektivisch einer Krankenhausschließung gleich, so dass der medizinische Versorgungsauftrag an diesem Standort für den Dresdner Nordwesten nicht mehr gewährleistet werden kann“, schreibt Leuwer im Petitionstext. Wirtschaftliche Aspekte dürften aus Gründen der Daseinsfürsorge nicht die einzigen Argumente für strategische Überlegungen zur Zukunft des Klinikums sein.

„Wir bestehen auf dem Erhalt der stationären Standorte“

Es müsse auch um die Aufrechterhaltung einer modernen medizinischen wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung gehen, fordert der Pfleger, der als sachverständiger Bürger auf Einladung der Stadtratsfraktion Die Linke an der Expertenanhörung zur Zukunft des Städtischen Klinikums im September teilgenommen hat. „Wir bestehen auf dem Erhalt aller derzeit vorhandenen stationären Standorte des Klinikums“, heißt es in der Petition.

Die von der Klinikleitung und Wirtschaftsprüfern erarbeiteten Szenarien seien unzureichend. Es müssten weitere Konzepte erarbeitet werden, die von einer konstruktiven Förderung nach dem Sächsischen Krankenhausgesetz sowie zu erwartenden Betriebskostenzuwächsen ausgehen sollten. „Erst dann kann eine Beurteilung darüber erfolgen, ob der Betrieb zukunftsfähig ist.“

Gesundheitsversorgung der Dresdner Bevölkerung garantieren

Leuwer bezweifelt, dass das geplante Zentrum für Notfallmedizin in Trachau ohne ein Krankenhaus im Hintergrund funktioniert. Er geht davon aus, dass viele Notfälle im Dresdner Norden nicht mehr im Krankenhaus Neustadt versorgt werden könnten und deshalb an andere Standorte gebracht werden müssten. „Die zusätzliche Zeit, die dann für den erweiterten Patiententransport nötig ist, kann in vielen Fällen lebensbedrohlich für den Patienten sein“, so Leuwer.

Nur der Erhalt des Standorts in Trachau könne die Gesundheitsversorgung der Dresdner Bevölkerung garantiert werden. Deshalb fordert Leuwer den Stadtrat auf, das Zukunftsszenario „Campus Konzept“ mit dem einhergehenden Betten- und Stellenabbau im Städtischen Klinikum abzulehnen. Die Petition läuft noch bis zum 8. Februar 2021.

Der Stadtrat soll bis Mitte 2021 das Zukunftskonzept für das Städtische Klinikum beschließen. Der Eigenbetrieb befindet sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation und erwirtschaftet seit Jahren Defizite. Die Probleme wurden durch die Folgen der Corona-Pandemie zusätzlich verschärft.

Von Thomas Baumann-Hartwig