Dresden

„Ich bin seit elf Jahren dort, nie gab es solche Vorfälle, vorher nicht und nicht danach, nur als Herr S. hier war“, sagte gestern ein Pfleger einer Seniorenresidenz in der Dresdner Neustadt im Amtsgericht. Herr S. heißt Sebastian und arbeitete 2020 als Pflegehelfer knapp drei Monate in dem Heim. Genau in der Zeit verschwand dort mehrmals Bargeld. Zwei Frauen büßten 600 und 200 Euro ein. Einem Rentner wurden 600 Euro Bargeld aus einer verschlossenen Kassette gestohlen.

Ein Pfleger erwischte Sebastian S. im Zimmer einer Seniorin mit deren Portemonnaie. „Ich war ihm nachgegangen, weil er sehr unzuverlässig bei der Arbeit war und uns dann noch anlog. Deshalb hatten wir einen Blick auf ihn.“ Die alte Dame selbst habe ihm ihre Geldbörse gegeben, sagte Sebastian S. „Ich sollte mir Geld rausnehmen, weil sie nicht gewaschen werden wollte. Ich wollte es nur zurücklegen.“ Ob das stimmt konnte wegen der Demenz der Frau nicht geklärt werden. Auch mit den anderen drei Diebstählen habe er nichts zu tun, erklärte der Angeklagte.

Geld für Drogenkonsum

Er flog trotzdem raus und arbeitete in einem Pflegeheim in Striesen. Dort stahl er einem Bewohner das Portemonnaie mit 40 Euro Bargeld und der EC-Karte und hob insgesamt 4000 Euro von dessen Konto ab. Diese Tat räumte der Angeklagte ein. Musste er auch – es gibt genügend Fotos von den Überwachungskameras der Banken. Er habe Geld für seinen Drogenkonsum gebraucht, deshalb habe er auch mit Marihuana gedealt, erklärte Sebastian S. Im Juli 2020 war er im Alaunpark hochgezogen worden.

Macht unterm Strich wegen Drogenhandel und -besitz, Diebstahl, Computerbetrug eineinhalb Jahre Haft, ausgesetzt zur Bewährung. Vom Vorwurf, die Senioren in dem Heim in der Neustadt beklaut zu haben, wurde er freigesprochen. Es deutet zwar viel auf ihn, aber die Taten konnten ihm nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden. Gesehen hat die Diebstähle niemand. Das Geld könnten auch andere Mitarbeiter gestohlen haben, Besucher durften wegen Corona nicht rein.

Herr S. arbeitet jetzt in einem anderen Pflegeheim. Dort wisse man über ihn Bescheid, sagte er.

Von Monika Löffler