Dresden

Der Empfang ist hart, aber herzlich. Die Schwester am Eingang mustert mich: „Besucher? Sie melden sich bitte im Altbau. Und Sie brauchen eine FFP2-Maske. Mit der, die Sie tragen, kommen Sie hier nicht ein.“ Klare Ansage. Ich trage eine OP-Maske. Eine frische FFP2 habe ich einstecken. Ich habe ja eine Ahnung von dem, was mich erwartet.

Vor dem Altbau parkt der Transporter der Malteser. Im Erdgeschoss links ist ein kleiner Wartebereich. Frauen und Männern in weißer Kleidung tragen FFP2-Masken und unterhalten sich. Die externe Ergotherapeutin sitzt auf einem Stuhl und prüft auf ihrem Tablet-Computer das Tagesprogramm. Hinter der Tür mit dem gelben Aufkleber „Tagung“ warten zwei nette Frauen in Schutzkleidung. Rachenabstrich. Schnelltest.

Personal wird drei Mal pro Woche getestet

Nach zehn Minuten halte ich den Zettel in den Händen, der mir ein negatives Testergebnis bescheinigt. Ich ziehe die FFP2 aus der Verpackung und mache mich auf den kurzen Weg zum Neubau. Jetzt bestehe ich die strenge Prüfung. Ich darf rein. Im Prinzip schon mit der Antwort auf die Frage, die ich mir vor meinem Besuch gestellt habe: „Wie schafft es ein Pflegeheim in der Coronapandemie, coronafrei zu bleiben?“

Pillnitz, Maillebahn 2, Pflegeheim der städtischen Cultus gGmbH: Heimleiterin Heike Schneider lächelt. „Jeder, der bei uns um Eintritt bittet, muss ein negatives Testergebnis vorweisen. Ob Besucher oder externe Dienstleister, ungetestete Personen lassen wir nicht herein.“ Das Personal – immerhin 55 Beschäftigte für 72 Heimbewohner – wird drei Mal pro Woche getestet.

Alle Beschäftigten tragen FFP2-Masken

Symptomfreie Infizierte werden so aussortiert und können das Virus nicht ins Heim eintragen. Alle Beschäftigten tragen bei der Arbeit FFP2-Maske. Ausnahmslos alle. „Das ist hart, das ist anstrengend, aber das ist notwendig“, sagt die Heimleiterin. Die Pflegerinnen und Pfleger können auf einem der Balkone im Wohnbereich die Maske abnehmen und ein paar Minuten durchschnaufen nach der anstrengenden Körperpflege am Morgen.

Heike Schneider nimmt die Maske nicht ab. Auch nicht während des Gesprächs. Die stellvertretende Pflegedienstleiterin Leonore Wycisk denkt gar nicht daran, die Mund-Nase-Bedeckung abzusetzen. „Wir sind da schon sehr diszipliniert“, sagt die Heimleiterin, „man gewöhnt sich daran. Wir wissen ja um den Sinn des Tragens.“

Das kleinste Haus der Cultus gGmbH ist eine coronafreie Zone. „Wir haben noch nicht einen Heimbewohner an Corona verloren“, sagt Heike Schneider. Coronafrei zu bleiben ist anstrengend und kostet Kraft. Es funktioniert nur, wenn alle Beschäftigten mitziehen. „Wir haben uns eingeschworen, wir wollen unsere Bewohner schützen“, sagt Leonore Wycisk.

Besuche an drei Tagen in der Woche möglich

Die Geschäftsführung der Cultus gGmbH unterstütze die Heimleitung nach Kräften bei der Besorgung von FFP2-Masken und Schnelltests. „Anfangs haben wir unsere Mitarbeiter selbst getestet. Wir haben die Wohnbereichsleiter dafür geschult. Später haben wir uns mit den Maltesern zusammengetan.“ Das sei eine große Unterstützung, sagt Leonore Wycisk.

Besuche sind an drei Tagen in der Woche möglich. Es gilt die Regel: Zwei Besucher pro Wohnbereich. Und: Ein Bewohner, ein Besucher, eine Stunde. „Das hat sich eingespielt“, sagt die Heimleiterin, „die Besucher melden sich telefonisch an, gehen zum Testen und setzen die FFP2-Maske auf.“ Wer keine besitzt, erhält eine vom Heim. Einige Besucher verzichten auf den für sie kostenlosen Treff und stellen sich unter das Fenster ihrer Angehörigen. „Beim Besuchsverbot im März haben ganz viele am Fenster gestanden“, sagt Heike Schneider.

„Corona schwebt wie ein Damoklesschwert über jeder Einrichtung“

Damit die Bewohner auch außerhalb der Besuchszeiten Kontakt mit ihren Angehörigen halten können, hat die Heimleitung ein Tablet und ein Smartphone über die Geschäftsleitung erhalten. Die Geräte stehen zeitweise hoch im Kurs. „Unser Personal stellt es ein und dann können die Angehörigen anrufen. Da kommt es zu wunderschönen Begegnungen, wenn die Mutter ihre Tochter auf dem Bildschirm sieht“, sagt Heike Schneider.

Isoliert von der Außenwelt sei kein Bewohner. Einschränkungen gebe es natürlich. Veranstaltungen im Haus können nicht stattfinden, vor Weihnachten haben Bläser immerhin ein Konzert auf dem Hof gegeben. Aber dafür ist es jetzt zu kalt. Das Heim verfügt über einen wunderschönen Garten direkt an der Elbe, den mobile Bewohner für Ausflüge nutzen können – allein oder mit den Angehörigen.

Nebeneffekt der strengen Hygieneregeln: Das Heim ist auch von Herbsterkältungen verschont geblieben. „Corona schwebt wie ein Damoklesschwert über jeder Einrichtung“, sagt Heike Schneider. „Was in unserer Hand liegt, tun wir. Es gehört aber auch Glück dazu.“ Und Verständnis: Verschnupfte Mitarbeiter melden sich telefonisch und kommen gar nicht erst auf Arbeit. „Wir sind sehr sensibel für das Thema.“

„Nichts vermissen sie so sehr wie den Frisör“

Es braucht aber auch Menschen, die schnell handeln und auf Freizeit verzichten. „Am 1. Januar haben wir den Anruf bekommen, dass am 3. Januar bei uns geimpft werden kann.“ Der Haken: Das Heim musste sich selbst einen Arzt organisieren. Korinna Suttorp, die viele Heimbewohner betreut, sagte ohne zu zögern für den Sonntag zu, berichtet die Heimleiterin. „Über 90 Prozent der Bewohner und 60 Prozent der Mitarbeiter haben die erste oder zweite Impfung erhalten.“ Am 14. Februar ist der nächste Impftermin in der Maillebahn.

Impfungen werden Schritt für Schritt die Rückkehr zur Normalität ermöglichen. Ein langer Weg. Jetzt hoffen die Bewohner aber erstmal kurzfristig auf eine für sie ganz wichtige Lockerung Mitte Februar: „Nichts vermissen sie so sehr wie den Frisör.“ Im Souterrain des Neubaus ist ein gemütlicher Salon eingerichtet, der im Moment leerstehen muss. „Unsere Pflegerinnen föhnen den Frauen eine schöne Frisur oder schneiden Männern auch mal die Haare“, sagt Heike Schneider und lächeln, „aber alle hoffen darauf, bald wieder zum Friseur gehen zu können.“

Vor dem Altbau parkt immer noch der Kleinbus der Malteser. Besuchstag. Alltag im Pflegeheim An der Maillebahn. Ich reiße mir die FFP2-Maske vom Gesicht und atme tief durch.

Von Thomas Baumann-Hartwig