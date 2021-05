Dresden

Die Aussage ist kurz und eindeutig: Pläne, die gepflasterte Fläche unter dem Blauen Wunder auf Blasewitzer Elbseite zu renaturieren, sind nicht genehmigungsfähig. Rückblende: Die Stadtverwaltung hat vor zwei Wochen die Zufahrt zu der Pflasterfläche mit Pollern versperrt. Damit können Autofahrer ihre Fahrzeuge unter dem Blauen Wunder nicht mehr abstellen.

Ein Biotop kann dort aber nicht entstehen. „Die Fläche Natursteinpflaster unter dem Blauen Wunder und elbseitig vor dem Schillergarten ist Schutzgegenstand der Satzung für das Denkmalschutzgebiet Blasewitz/Striesen-Nordost gemäß Paragraf 2 c dieser Satzung“, teilte das Amt für Kultur und Denkmalschutz auf Anfrage der DNN mit. Als schutzwürdig gelten aus Sicht der Denkmalschützer das vorhandene Erscheinungsbild der Straßen, Wege und Plätze einschließlich ihrer Ausstattung. „Dieses Erscheinungsbild ist zu erhalten“, heißt es aus dem Amt.

Denkmalschutz erteilt Renaturierung Absage

Für Pläne, die Flächen zu renaturieren, werde der Denkmalschutz keine Zustimmung erteilen können. „Alle Maßnahmen hätten zu einer Beeinträchtigung des geschützten Bildes geführt“, erklärten die Denkmalschützer, die der Abpollerung der Fläche ihre Zustimmung erteilt hätten. „Diese ist als unerhebliche Beeinträchtigung durch den Denkmalschutz bestätigt“, so die Auskunft.

Dass es mit einem Biotop nicht klappt, hält der Geschäftsbereich für Umwelt und Kommunalwirtschaft nicht für tragisch. Bei einem Landschaftsschutzgebiet seien regelmäßig nicht nur grüne Flächen, sondern auch befestigte oder bebaute Flächen Bestandteil des Schutzgebietes, auf denen eine mit dem Schutzzweck vereinbare Nutzung möglich sei, so der Geschäftsbereich von Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Bündnis 90/Die Grünen).

CDU fordert früheren Zustand

Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes „Dresdner Elbwiesen und -altarme“ sei unter anderem die Erhaltung und Sicherung des charakteristischen und einzigartigen Stadt- und Landschaftsbildes, die Erhaltung und Sicherung des wertvollen naturnahen Kulturraumes und seiner Durchgängigkeit inmitten des Stadtgebietes mit besonderer Bedeutung für die Naherholung sowie die Erhaltung als Freifläche im städtischen Verdichtungsraum zur Sicherung als Durchlüftungsschneise.

Auch als Pflasterfläche bleibt das Areal unterhalb des Blauen Wunders wertvoll. Aber nur, wenn dort keine Autos parken, so die Stellungnahme aus dem Rathaus. Steffen Kaden, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion, hat die Parkplätze aber noch nicht abgeschrieben. Die Christdemokraten haben in einem Antrag Oberbürgermeister Dirk Hilbert aufgefordert, das Abpollern zu verhindern. „Da das nun geschehen ist, werden wir den Antrag aktualisieren und eine Rückkehr zum früheren Zustand fordern“, kündigte Kaden an. Er verwies auch auf eine Petition eines Anwohners gegen die Poller. „Wenn der Petitionsausschuss dazu tagt, werden wir die betroffenen Gastronomen und Gewerbetreibenden einladen“, so Kaden.

