Die Radeburger Straße ist eine der Hauptverkehrsrouten in den Dresdner Norden. Der Zubringer zur A 4 verbindet die Innenstadt mit Hellerau und Wilschdorf an der Peripherie und damit auch große Industrieansiedlungen wie Global Foundries und jetzt auch Bosch. Wer die Straße entlang radelt, hat allerdings im Bereich zwischen Maxim-Gorki-Straße und Stauffenbergallee ein großes Problem.

Gefährliches Stück am Berg

Denn am sogenannten St.-Pauli-Berg – eine etwa 700 Meter lange Strecke – gibt es keine Radfahrerspur. Die Straße „teilen sich die Radfahrerinnen und Radfahrer mit sehr vielen Kraftfahrzeugen – es sind 28 700 Kfz pro Tag. Bergauf muss auf der Straße gefahren werden und bergab darf auch im Schritttempo der Fußweg genutzt werden“, erläutert Mathias Greuner von der AG nachhaltig mobil im Dresdner Norden.

Sicher ist das für die Verkehrsteilnehmer, die das Rad nutzen, nicht. Und ihnen zu empfehlen, eben das Stück zu laufen, keine zielführende Lösung, findet Mathias Greuner.

Schon 2019 Vorstoß der Grünen

Die Stadtratsfraktion Bündnis 90/Grüne hatte Ende November 2019 schon mal einen Vorstoß unternommen und mit einer Anfrage an die Stadt auf dieses Problem für die Radler aufmerksam gemacht. „Das Radverkehrskonzept weist die Radeburger Straße als Hauptroute für den Radverkehr aus. Mehrere Mängel wurden festgestellt und daraus resultierend Maßnahmen abgeleitet. Aber weder der Umfang der Maßnahmen, noch der Umsetzungszeitraum wurden bisher konkretisiert“, kritisierten damals die Grünen. „Auf Grund der steigenden Zahl an Arbeitsplätzen steigt die Nachfrage nach sicherem Radverkehr in den Dresdner Norden und die Einstufung mit Priorität 2 und 3 ist nicht mehr nachvollziehbar.“

Vorschlag für schnelle Lösung

Geändert hat sich bisher nichts. Deswegen hat die AG nachhaltig mobil jetzt am 28. Januar eine Online-Petition gestartet. Die Bürger suchen auf diese Weise Unterstützer, um die Stadtverwaltung dazu zu bringen, das Problem am St.-Pauli-Berg zu lösen. Und zwar schnell. Denn die Initiatoren der Petition sind überzeugt, dass es eine schnelle Lösung gibt. Und zwar „ohne nennenswerten baulichen Aufwand“, so Mathias Greuner.

Nach Ansicht der AG wäre es möglich, den Straßenraum so aufzuteilen, dass beidseitige Radfahrstreifen entstehen, indem die Autospuren in Richtung Norden von zwei auf eine Spur reduziert werden. Zur Neuaufteilung des Straßenraumes müssen lediglich bestehende Markierungen entfernt und neue Markierungen aufgebracht werden.

Für Kfz eine Fahrspur in jede Richtung

Bereits jetzt werde vor der Kreuzung Stauffenbergallee der aus Norden kommende und geradeaus fahrende Verkehr bei einem Verkehrsaufkommen von 14.700 Kfz/Tag auf nur einer Fahrspur geführt. Genauso könnten die täglich aus Süden kommenden 14.000 Kfz ab der Kreuzung Maxim-Gorki-Straße zukünftig auf einer anstatt auf zwei Fahrspuren rollen, so die Ansicht der AG. „Die heutige Fahrzeugtechnik macht eine Schleichspur fürs bergauf fahren unnötig“, findet Mathias Greuner. Die Bürger fordern mit der Petition die Schaffung von beidseitigen Radfahrstreifen noch im Jahr 2021. Anderthalb Wochen nach Veröffentlichung hatte die Petition, die insgesamt zwölf Wochen läuft, bereits 962 Unterstützer gefunden.

Verkehrsbürgermeister hält nichts vom Vorschlag

Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne) hält diesen Vorschlag allerdings – mit Verweis auf die hohe Verkehrsbelastung – für nicht umsetzbar. „Bei mehr als 28 000 Fahrzeugen am Tag geht es mit einer Markierung allein nicht“, sagt er. Stattdessen brauche es einen Umbau der Straße in dem Abschnitt. „Und dafür braucht es Grunderwerb – und das dauert“, erteilt Stephan Kühn einer raschen Lösung eine Absage.

Pikant: Etwas weiter bergauf will er in diesem Jahr auf der Radeburger Straße zwischen Ludwig-Kossuth-Straße und der Autobahnauffahrt mehr Sicherheit für Radler schaffen – durch einen neu markierten Schutzstreifen, so wie ihn die AG nachhaltig mobil fordert.

