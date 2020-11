Dresden

Mit Mahnwachen an der Synagoge und an Stolpersteinen haben Dresdner am Montag der Reichspogromnacht vor 82 Jahren gedacht. Unter anderem Landtagspräsident Matthias Rößler ( CDU), Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) und Vertreter der Jüdischen Gemeinde trafen sich an der Stele am Hasenberg zur stillen Kranzniederlegung. Eine öffentliche Gedenkveranstaltung gab es pandemiebedingt nicht.

Entsetzt haben verschiedene Initiativen und die Jüdische Gemeinde darauf reagiert, dass Pegida am Abend auf den Altmarkt demonstrieren durfte – mit dem selbst der AfD zu rechtsextremen Andreas Kalbitz als Gastredner. „Es ist für mich und für alle, die an diesem Tag der Opfer des Nationalsozialismus gedenken, nur schwer erträglich, wenn rechtsradikale Parolen und Hetze auf Demonstrationen an diesem Tag verbreitet werden. Aber weder das Grundgesetz noch das sächsische Versammlungsgesetz bieten eine Grundlage, das Recht auf Versammlungsfreiheit an diesem in der deutschen Geschichte so schicksalhaften Tag einzuschränken“, erklärte Oberbürgermeister Hilbert dazu.

Für den Dresdner SPD-Chef Albrecht Pallas ist der Auftritt von Kalbitz „eine widerwärtige Provokation“. Der Ex-AfD-Politiker und Antisemit stehe für alles Schlechte am 9. November. „Sein Auftritt, sein Geschichtsrevisionismus und der absurde Versuch der Vereinnahmung der Friedlichen Revolution durch die AfD sind nie – und schon gar nicht heute – zu ertragen.“

Auf dem für die Versammlung der islamfeindlichen Gruppierung eingezäunten Altmarkt sorgte die Polizei dafür, dass Abstände und die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken, größtenteils eingehalten wurden. An Einlässen an Kreuzkirche und Seestraße wurde auf die Maskenpflicht hingewiesen, außerdem gingen Beamte in Gruppen Streife im Versammlungsareal. Ein herrenloses Plakat mit einem nur sehr dünn durchgestrichenen Hakenkreuz stellten sie sicher. Sonst blieb es friedlich, auch wenn laut der Initiative Hope – Fight Racism eine kleine Gruppe von Coronaleugnern versuchte, ihre eigene Demonstration in der Innenstadt abzuhalten.

Von Uwe Hofmann und Christin Grödel