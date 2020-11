Dresden

Eine große Veranstaltung zum Gedenken an die Pogromnacht vom 9. November 1938 wird es wegen der Pandemie in Dresden nicht geben, teilte die Stadtverwaltung mit. „Selbstverständlich wird die Stadt auch offiziell mit der jüdischen Gemeinde vor Ort sein“, kündigte die Verwaltung an. Jede und jeder könne individuell erinnern und gedenken.

Pegida hat 600 Teilnehmer angemeldet

Eine große Kundgebung wird es am Abend auf dem Altmarkt geben. Pegida hat zum großen Dresdner Abendspaziergang auf gerufen, Gastredner ist der selbst der AfD zu rechtsextreme Andreas Kalbitz. 600 Teilnehmer hat Pegida für die Kundgebung laut Stadtverwaltung angemeldet.

Rita Kunert vom Bündnis „Herz statt Hetze“ zeigte sich entsetzt darüber, dass Pegida am 9. November von der Stadtverwaltung den Altmarkt als Kundgebungsort zugewiesen bekommen hat. „Wir sind es gewöhnt, dass Meinungsfreiheit in Dresden sehr weit nach rechts reicht. Dass die Stadt aber am Jahrestag der Reichskristallnacht der rassistischen Hassveranstaltung von Pegida samt dem rechtsextremen Gastredner Andreas Kalbitz einen zentralen Platz der Stadt einräumt, macht fassungslos“, erklärte sie.

Initiativen und Verbände rufen zu Mahnwachen auf

Mehrere Initiativen und Verbände haben zu Mahnwachen und Kundgebungen aufgerufen. Vor der Synagoge und auf dem Jorge-Gomondai-Patz sind Mahnwachen geplant, auf dem Neumarkt und dem Theaterplatz wurden Kundgebungen angemeldet.

Die Initiative „Nationalismus raus aus den Köpfen“ hat ihren Aufruf zur Versammlung zurückgezogen, um eine größere Menschenansammlung zu verhindern und niemanden in Gefahr zu bringen, wie es bei dem Nachrichtendienst Twitter hieß. Die Initiative ruft zu individuellen Aktionen und Mahnungen auf.

Von Thomas Baumann-Hartwig