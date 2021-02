Dresden

Es geht um Platz. Mehr Platz. Parkplatz, Sitzplatz, Arbeitsplatz. Jens Hewald, Eigentümer des Parkhotels auf dem Weißen Hirsch, arbeitet an allen dreien – er wird bald hinterm Parkhotel mehr Parkplätze bieten, im Ballsaal mehr Platz dank Empore; und was das Arbeiten angeht: Derzeit ist der Bürotrakt im ersten Stock komplett vergeben. „Zum Teil nutzen wir Räume schon doppelt“, sagt Hewald. Er will weiter ausbauen. Denn es gibt immer wieder Anfragen.

Deutlich sichtbar ist die Baugrube für die Parkgarage, die hinter dem Parkhotel zur Heide hin entsteht. Im Herbst soll sie fertig sein und dann rund 70 Stellplätze bieten. Zusammen mit den 30 Außenparkplätzen auf dem Hof finden dann rund 100 Autos dort Platz.

Anzeige

Zur Galerie Wo derzeit und demnächst gebaut wird im Parkhotel Weißer Hirsch, sehen Sie hier:

Bis dahin war es ein langer Weg. Vor dreienhalb Jahren stellte Hewald den ersten Bauantrag bei der Stadt. Doch es gab immer neue Auflagen. Lärmschutz, Brandschutz, Baumschutz – die Bauanträge mussten immer wieder erneuert werden. Eine Eiche auf dem Nachbargrundstück, deren Wurzelbereich geschützt werden musste, erforderte eine weitere Umplanung. „Bei der Gelegenheit haben wir auch gleich eine zweite Eiche geschützt“, sagt Hewald, „was gar nicht gefordert war.“

Anzahl der Stellplätze unklar

Nun geht das Parkhaus L-förmig ums Eck und entsteht auf dem Hotelgelände direkt an dem Haus, das unter dem Namen „Villa Romy“ läuft. Es wird ein Tiefgeschoss und ein kleineres oberirdisch geben, allerdings nicht über das Erdbodenniveau des höher liegenden Nachbargrundstücks hinaus. Und das Dach wird begrünt.

Die Parkplätze werden dann den Mitarbeitern im Hause, den Büros und Gewerbemietern sowie Veranstaltungsgästen und für öffentliches Parken gegen Gebühr zur Verfügung stehen. Außerdem gibt es bereits Anfragen aus der Nachbarschaft, dort feste Plätze mieten zu wollen. Wie viele so gebraucht und vergeben werden können, steht noch nicht fest. Also auch nicht, wie viele öffentliche Stellplätze es am Ende geben wird.

Die Frage ist nicht ganz ohne, denn wenn Ende des Jahres der Neubau auf dem Gelände des Frida-Markts und des Parkplatzes davor beginnt, fallen die rund 30 Stellplätze dort weg. Viele setzen deshalb auf die neuen Parkmöglichkeiten hinterm Parkhotel. Neue Möglichkeiten soll es dort auch für Elektroautos geben. Jens Hewald hat Ladestationen in oder an der Parkgarage vorgesehen: „Auf jeden Fall. Wie viele wir aber zur Verfügung stellen können, hängt auch vom Energieversorger ab.“

„Ohne Empore... das wäre schade“

Mit dem Bau der Parkgarage und den dort nötigen Fluchtwegen rückt auch die Umgestaltung und Sanierung der angrenzenden „Villa Romy“ näher. Der Bauantrag solle „möglichst noch im ersten Quartal“ gestellt werden. Eine vor Jahren mal angedachte Verwendung als weiteres Hotel neben dem „Hotel Sax Imperial“ (früher bekannt als „Villa Emma“) ist vom Tisch; derzeit nutzt ein Mieter die Räume als Büro und Lager.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon länger in Planung ist auch die schöne Empore im Ballsaal mit freiem Blick auf die Bühne. „Irgendwie gehört die einfach mit dazu“, weiß Hewald. „Ohne Empore... das wäre schade.“ Sie kann jedoch seit langem bei Veranstaltungen nicht genutzt werden – aus Brandschutzgründen. Die einzige Treppe, die dort hinaufführt, ist für heutige Vorschriften zu schmal. Deshalb soll hinten eine zweite Treppe vom Saal zur Empore und nach außen ein weiterer Notausgang eingerichtet werden. Der Denkmalschutz ist einbezogen und weiß Bescheid. Ein Bauantrag ist in Vorbereitung. Hewald weiß: „Da warten alle drauf, dass die Empore wieder genutzt werden kann.“

Einige Interessenten warten wohl auch darauf, ihr Büro in der altehrwürdigen Adresse des Parkhotels anzusiedeln. Auch da hat Hewald Pläne. Zurzeit ist das erste Obergeschoss, der Bürotrakt, mit sieben Mietern, vornehmlich Veranstaltungs- und Internetagenturen, voll belegt. „Die Kapazität ist an der Grenze“, sagt der Eigentümer. „Wir bräuchten aber mehr und wollen auch Platz schaffen dafür.“ Eine Vorstellung, was er noch unterbringen möchte, hat Jens Hewald natürlich auch: „Das Thema Kunst/Kultur sollte sich grundsätzlich widerspiegeln.“

Von Bernd Hempelmann