Dresden

Was haben der Sänger einer bekannten britischen Metal-Band und die Dresdner Waldschlößchenbrücke gemeinsam? Auf den ersten Blick scheinbar gar nichts. Auf Google Maps ist der einst umstrittene Überweg, der Dresden sogar den Weltkulturerbetitel kostete, aktuell als Ozzy-Osbourne-Brücke zu finden. Und tatsächlich gibt es eine Verbindung.

Der Black-Sabbath-Frontmann sorgte 1982 für Schlagzeilen, weil er während eines Konzerts im US-amerikanischen Des Moines einer Fledermaus den Kopf abgebissen hatte. Das Tier war offenbar von einem Fan auf die Bühne geworfen worden und im grellen Scheinwerferlicht in eine Starre verfallen. Osbourne dachte, es handele sich um eine Attrappe – und biss zu.

Nur unwesentlich besser erging es der Kleinen Hufeisennase, einer Fledermausart, deren Lebensraum Naturschützer durch den Bau der Waldschlößchenbrücke gefährdet sahen. Dadurch kam es 2007 zum vorübergehenden Baustopp und über Fledermaus und Brücke wurde bundesweit berichtet. In der Flugzeit des an der Brücke zwar noch nie gesehenen, dort aber möglicherweise vorkommenden Flattermanns gilt mit Rücksicht auf die Kleine Hufeisennase zudem Tempo 30 – was bei Autofahrern für Unmut sorgt und die Stadtkasse zum Klingen bringt. Gehören doch die Blitzer auf der Waldschlößchenbrücke seit Jahren zu den einträglichsten im Stadtgebiet.

Diese niedliche Kleine Hufeisennase ist Ozzy Osbourne offensichtlich nie begegnet. Quelle: dpa-Zentralbild

Bereits im Juni 2014 kam dann offenbar ein Scherzkeks auf die Idee, die bekannte Elbbrücke nach Ozzy Osbourne zu benennen, wie damals die Tageszeitung „Welt“ berichtete. Das ist bei dem Onlinekartendienst möglich, da Nutzer die Karten selbst aktualisieren und ergänzen können. Nachdem Google auf den Scherz aufmerksam gemacht worden war, wurde die Umbenennung rückgängig gemacht und schon nach wenigen Stunden war wieder Alles beim Alten. Laut „Welt“ habe die Stadt Dresden die vorübergehende Namensänderung mit Humor genommen, schließlich gelte Ozzy Osbourne als der Godfather des Heavy Metal und sei damit ein idealer Namenspate für eine Brücke, die aus 6800 Tonnen Stahl besteht.

Was nun zu der neuerlichen Umbenennung nach Osbourne geführt hat, ist unklar. Jedoch hat das Image der Fledermaus im Zuge der Coronapandemie erheblichen Schaden genommen. So darf zumindest spekuliert werden, dass ihre mögliche Rolle bei der Entstehung des Virus erneut einen Witzbold auf den Plan gerufen hat.

Von Kaddi Cutz