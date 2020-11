Dresden

Die Stadt will jetzt die Sanierung und den Ausbau des letzten veralteten und seit Jahren ungenutzten Gebäudes auf dem denkmalgeschützten Gelände des Festspielhauses Hellerau angehen. Konkret handelt es sich um den so genannten Ostflügel, ein ehemaliges Kasernengebäude. Es soll zu einem internationalen Künstlerresidenz- und Probezentrum mit Studiobühne und öffentlicher Gastronomie ausgebaut werden und so die Möglichkeiten des Europäischen Zentrums der Künste Hellerau erweitern.

Für öffentlich zugängliche Probebühne reicht Geld nicht

Entsprechend der Vorgaben eines Stadtratsbeschlusses von 2016 ist bereits 2017 ein Nutzerkonzept erarbeitet worden, das eine öffentlich zugängliche Probebühne mit Publikum vorsieht. Dafür reicht aber das Geld jetzt nicht.

Anzeige

Deshalb soll der Ostflügel zunächst zu einem nicht öffentlichen Gebäude mit einer Probebühne ohne Publikum ausgebaut werden. Allerdings so, dass später durch technische Nachrüstungen ohne zusätzlichen baulichen Aufwand die angestrebte Öffentlichkeit hergestellt werden kann. Nun ist es an den Stadträten zu entscheiden, dafür grünes Licht zu geben oder nicht.

Die vorläufigen Gesamtkosten für diese Variante des Ostflügel-Umbaus betragen einschließlich Vorbereitungsarbeiten und Nebenkosten etwa zwölf Millionen Euro. Benötigte Eigenmittel seien im Entwurf des Haushaltplanes 2021/22 berücksichtigt.

Sportlicher Zeitplan für Verwirklichung des Bauprojektes

Der Zeitplan für den Ausbau des Ostflügels ist sportlich. Baustart soll im zweiten Quartal 2021 sein, die Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2022 avisiert. So heißt es jedenfalls in der Vorlage der Stadtverwaltung, die derzeit ihren Weg durch die Ausschüsse des Stadtrates nimmt und nun auch dem Stadtbezirksbeirat Klotzsche vorgestellt wurde.

Alle elf Stadtbezirksbeiräte stimmten für das Vorhaben, das danach aber noch im Kulturausschuss und im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau diskutiert wurde beziehungsweise wird. Am 26. November – so das Ziel – sollen dann die Stadträte darüber befinden.

Die Zeit drängt, weil für den Bau Fördermittel eingeplant sind, die sonst verloren gehen. Fünf Millionen Euro sollen im Rahmen der Städtebauförderung fließen. Darüber wurde 2018 mit dem Freistaat Sachsen eine städtebauliche Vereinbarung abgeschlossen. Zudem werden aus Mitteln der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR zwei Millionen Euro zur Umsetzung der Maßnahme bereitgestellt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Wenn nicht gebaut wird, gehen der Stadt nicht nur Fördermittel verloren

Bedingung ist, dass – entsprechend der Vorgabe des Fördermittelgebers – alle bereitgestellten und genutzten Fördermittel bis zum Dezember 2022 abgerechnet werden. Die Stadt hat, das ist der Vorlage auch zu entnehmen, vorsorglich einen Antrag auf Verlängerung des Fördermittelzeitraumes bei der Sächsischen Aufbaubank gestellt.

Die Sache hat aber noch einen Haken. Für die Sanierung des Daches des Ostflügels sind 2016/17 schon mal rund 660.000 Euro Fördermittel geflossen. Und zwar unter der Auflage, dass mit der Modernisierung des Ostflügels innerhalb der folgenden fünf Jahre zu beginnen ist. Anderenfalls müsste die Stadt die Fördermittel zurückzahlen. Ein wichtiger Punkt ist des Weiteren, dass die denkmalgerechte Wiederherstellung des Gesamtensembles Festspielhaus Hellerau als wesentlicher Baustein für die Bewerbung zur Aufnahme der Gartenstadt Hellerau in die Liste der Unesco-Weltkulturerbestätten gesehen wird.

Die Crux mit den Parkplätzen

In diesem Zusammenhang beinhaltet das Projekt „ Festspielhaus Hellerau – Ostflügel“ auch die Gestaltung des Vorplatzes sowie der Einfriedungen gemäß denkmalpflegerischer Erfordernisse. Parken ist also langfristig auf dem Vorplatz nicht mehr möglich. 212 Stellplätze müssen aber nachgewiesen werden, um die Genehmigungsfähigkeit der Nutzung des Festspielareals nicht zu gefährden.

Lesen Sie auch:

Deshalb will die Stadt das 664 Quadratmeter große Grundstück zwischen Festspielhaus und Boltenhagener Straße kaufen. Wegen des Preises, den der Eigentümer dafür aufruft, haben aber einige Stadträte Bauchschmerzen. CDU und SPD haben Änderungsanträge gestellt. Deshalb ist die Vorlage zum Kauf des Grundstückes am Mittwoch noch mal im Bauausschuss.

Von Catrin Steinbach