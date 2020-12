Dresden

Seit der vergangenen Woche kontrollieren die Mitarbeiter des Dresdner Ordnungsamtes die Einhaltung der Corona-Regeln auch in zivil. Bürgermeister Detlef Sittel begründet diese Entscheidung damit, dass viele ihre Verstöße noch schnell korrigieren, wenn sie uniformierte Kontrolleure sehen. „So ist in der Praxis etwa zu beobachten, dass die Maske noch schnell über die Nase gezogen wird oder kurzzeitig Abstände vergrößert werden“, ergänzt er. Die Kontrollen in zivil sollen fortgesetzt werden. Bisher wurde hauptsächlich in der Innenstadt sowie in sechs größeren Einkaufszentren kontrolliert. 78 Verstöße gegen die Mund-Naseschutz-Pflicht haben die Bediensteten dabei festgestellt und zur Anzeige gebracht, teilt die Stadtverwaltung am Dienstag mit. In drei Fällen weigerten sich die Menschen, ihre Personalien herauszugeben. Außerdem versuchte ein Mann, wegzurennen, als er im Haltestellenbereich ohne Maske erwischt wurde, jedoch ohne Erfolg. Sein zweiter Versuch, der Strafe zu entkommen, war die Angabe falscher Personalien. Also brachten ihn die Beamten nach Hause, nahmen die richtigen Daten auf und der Mann muss doppelt zahlen.

Im Elbe-Park erwischten sie die Mitarbeiter eines Imbissverkaufs dabei, wie sie während der Arbeit keinen Mund- und Naseschutz trugen und auch sonst keine Schutzmaßnahmen ergriffen. Später stellte sich heraus, dass auch kein schriftliches Hygienekonzept vorlag. Auch das wurde angezeigt. Inzwischen können die Betreiber ein Konzept vorlegen, ergab eine Nachkontrolle.

Die Bediensteten gehen auch immer wieder Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Danach werden auch die Testkäufe für Alkohol zwischen 22 und 6 Uhr ausgerichtet. Wenn sich jemand darüber beschwert, überprüfen die Mitarbeiter entsprechende Spätshops, Glühweinbuden, Gaststätten und Tankstellen. Bisher bestätigte sich keine Beschwerde in dieser Richtung.

