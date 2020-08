Dresden

Cornelia Schönfelder ist neue Vizepräsidentin des Oberlandesgerichts ( OLG) Dresden.

Cornelia Schönfelder folgt auf Birgit Munz, die in den Ruhestand geht. OLG-Präsident Gilbert Häfner würdigte die scheidende Vizepräsidentin, die zugleich Präsidentin des Sächsischen Verfassungsgerichtshofes war, als herausragende Richter- und vorbildliche Führungspersönlichkeit.

Cornelia Schönfelder trat im August 1993 als Staatsanwältin in Dresden in den Justizdienst ein. Es folgten Stationen als Richterin beim Amts-, Land- und Oberlandesgericht, als Oberstaatsanwältin bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden sowie als Referatsleiterin im Sächsischen Justizministerium. Seit September 2017 ist sie Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht.

