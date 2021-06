Dresden

Der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) lädt am Sonnabend, 26. Juni, zu seiner nächsten Bürgersprechstunde ein. Aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte sind persönliche Begegnungen nun wieder möglich, heißt es von der Stadtverwaltung. Die Sprechstunde muss daher nicht mehr telefonisch abgehalten werden. Interessenten können sich an diesem Tag in der Zeit von 13 bis 16 Uhr direkt im Dienstzimmer des Oberbürgermeisters im Rathaus am Dr.-Külz-Ring 19 mit dem Verwaltungschef unterhalten. Die Bürger haben dabei jeweils eine Viertelstunde Gelegenheit, Probleme, Anregungen oder Kritik vorzutragen.

Eine weitere Bürgersprechstunde wird am Sonnabend, 18. September, angeboten. Interessierte können sich für diese oder die nächste Sprechstunde telefonisch oder per E-Mail beim Bürgermeisteramt anmelden. Alternativ nimmt das Amt auch Anfragen zur schriftlichen Beantwortung entgegen.

Anmeldung per E-Mail an buergersprechstunde@dresden.de oder Tel. 0351/ 488 21 49

Kontaktadresse Landeshauptstadt Dresden, Bürgermeisteramt, Abt. Bürgeranliegen,PF 12 00 20 01001 Dresden, E-Mail: buergeranliegen@dresden.de oder Tel. 0351/ 48 82 121

Von DNN