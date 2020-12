Dresden: Obdachlos in Zeiten von Corona

Dresden

Schuppenflechte übersät seine Hände. Auch die Arthrose bereitet ihm Schmerzen. Die Krankheiten haben den Körper von Jan Z. gezeichnet – und sein Leben drastisch verändert. Der 33-Jährige ist obdachlos, lebt in Dresden auf der Straße.

Zuflucht findet er bei den ökumenischen Nachtcafés der Dresdner Kirchengemeinden. Hier bekommen obdachlose Menschen etwas zu essen, können sich waschen und auch schlafen.

„Wir mussten schon Menschen abweisen“

Doch wie lässt sich die Hilfe für Obdachlose mit Distanz- und Hygienepflichten vereinbaren? „Die Coronapandemie beeinflusst die Arbeit ganz dramatisch“, sagt Gerd Grabowski, Sprecher der Nachtcafés. Mundschutzpflicht, regelmäßiges Lüften und Desinfizieren sind angesagt, aber vor allem die begrenzte Aufnahmekapazität ist das Problem. Im Schnitt können in den Nachtcafés 15 bis 20 Obdachlose schlafen. „Es kam auch schon vor, dass wir Menschen abweisen mussten“, sagt Grabowski.

Jan Z. hat heute Abend Glück gehabt: Er darf im Nachtcafé der Zionskirchengemeinde bleiben. Der 33-Jährige sitzt an einem Tisch im Speiseraum, rührt gedankenverloren seinen Kaffee um. „Das Leben ist nicht einfach im Moment“, sagt der gebürtige Tscheche.

Über 290 Wohnungslose in Dresden

Vor rund zehn Jahren verließ Jan Z. seine Heimat. Es verschlug ihn nach Österreich, wo er nach einem Diebstahl für acht Monate im Gefängnis saß. Kurz nach seiner Haft lernte er eine Frau kennen. Die beiden gründeten eine Familie, bekamen eine Tochter. Doch die Beziehung zerbrach. „Ich wollte einen Neuanfang in Deutschland“, sagt Jan Z. Nun lebt er auf der Straße.

Deutschlandweit sind rund 678.000 Menschen in einer ähnlichen Situation. Das schätzte die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe für das Jahr 2018. In Dresden waren zum 31. Oktober dieses Jahres 295 wohnungslose Menschen durch das Sozialamt untergebracht. 259 davon in Übergangswohnheimen und 36 in Gewährleistungswohnungen. Das teilte die Stadt auf DNN-Anfrage mit. Jan Z. gehört nicht dazu.

Während er aus seinem Leben erzählt, füllen sich die Plätze im Speiseraum langsam aber sicher mit Menschen. Ehrenamtliche huschen von der angrenzenden Küche zu den neuen Gästen, bieten neben Kaffee und Kuchen auch warme Mahlzeiten an. Heute gibt es Klopse mit Mischgemüse und Soße, dazu Reis.

Entspannte Atmosphäre in den Nachtcafés

Das Essen bekommen die Nachtcafés gespendet. Wegen Corona dürfen maximal zehn Menschen gleichzeitig im Speiseraum sitzen. Alle anderen müssen im Aufenthaltsbereich warten. Haben die Nachtcafés keinen Platz mehr, schicken Helfer die Abgewiesenen in die städtischen Einrichtungen.

Das Übergangswohnheim im Hechtviertel etwa bietet 20 Notschlafplätze an. Sollte der Bedarf höher sein, stocke das Sozialamt die „Winterplätze“ kurzfristig auf, heißt es seitens der Stadt.

Nach dem Essen zieht sich Jan Z. in den Aufenthaltsraum zurück. Dort begrüßt er Bekannte, vielleicht Freunde. Die Atmosphäre ist entspannt: Menschen unterhalten sich, tippen auf ihren Handys Nachrichten oder spielen Musik über ihre Bluetooth-Boxen ab.

Keine Arbeit, kein Geld, keine Wohnung

Neuankömmlinge müssen sich mit Namen und Telefonnummer in eine Liste eintragen. Diese Regel existiert erst seit Corona. Denn eigentlich verstehen sich die Nachtcafés als niedrigschwellige Angebote, wahren die Anonymität der Besucher.

Das ist ein wesentlicher Unterschied zu den Angeboten der Stadt. Beim Sozialamt müssen obdachlose Menschen ihre Personalien offenlegen. „Sie werden wie an einer Kette in ein System hineinbefördert und viele wollen das nicht“, sagt Gra­bowski.

Gründe für die Obdachlosigkeit sind vielfältig: „Üblich sind Arbeitsplatzverlust oder partnerschaftliche Probleme.“ Bei Jan Z. waren es die Krankheiten.

Im Jahr 2016 kam er nach Dresden. Hier fand er Gelegenheitsjobs, arbeitete in einem Döner-Imbiss und als Maurer auf Baustellen. Doch wegen seiner Schuppenflechte und der Arthrose konnte er irgendwann kein Geld mehr verdienen.

Über Wasser halten mit Pfandflaschen

Im März 2020 verlor er deshalb seine Wohnung. Damals waren die Nachtcafés noch nicht geöffnet, sie sind es erst seit Anfang November. „Ich habe am Bahnhof Neustadt auf einer Bank geschlafen“, sagt Jan Z.

Das ist jetzt nicht mehr nötig. Ein Problem weniger, mit dem sich der 33-Jährige herumschlagen muss. Doch es gibt genügend andere. Jan Z. gehört zur Risikogruppe, eine Infektion mit dem Coronavirus könnte fatale Folgen haben. „Davor habe ich große Angst“, sagt er.

Laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe bietet nur die eigene Wohnung ausreichend Schutz. Und die hat er bekanntermaßen nicht. Tagsüber ist Jan Z. auf der Straße, die Nachtcafés schließen um sieben Uhr früh. Zudem finanziert er sich derzeit mit dem Sammeln von Pfandflaschen. „Aber es stehen wegen Corona kaum noch Flaschen rum“, sagt der 33-Jährige.

Keine Partys, keine Konzerte – die Menschen bleiben zu Hause. Für Jan Z. heißt das weniger Geld. „Heute habe ich fünf Euro verdient“, sagt er. Immerhin. Aber seinen Lohn muss er sich einteilen: Das Nachtcafé kostet einen symbolischen Euro. Die Creme für seine Schuppenflechte muss er auch bezahlen. Und zum Händewaschen könne er nur auf kostenpflichtige Toiletten gehen, sagt der 33-Jährige.

An manchen Tagen verdient Jan Z. überhaupt nichts. Wenn er zu große Schmerzen hat, liegt er nur auf seiner Bank am Bahnhof Neustadt. Aufgeben will er trotzdem nicht, hat ein klares Ziel vor Augen: Arbeiten.

„Egal was, Hauptsache Geld verdienen und eine Wohnung finden“, sagt er. Bis es soweit ist, besucht Jan Z. weiterhin die Nachtcafés der Kirchengemeinden.

Von Felix Franke