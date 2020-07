Dresden

Der Neumarkt an der Frauenkirche stand am Sonnabend ganz im Zeichen der Kunst. Zwischen 14 und 22 Uhr war dort das temporäre Nicht-Museum zeitgemäßer Kunst Dresden (NMZKD) zu Hause. Nach Angaben der Veranstalter waren in dieser Zeit zwischen 8.000 und 10.000 Besucher dort anzutreffen.

Fast 300 Künstler aus aller Herren Länder sorgten mit ihren Beiträgen aus bildender Kunst, Videos, Filmen, Performance, Musik, Tanz oder Urban Art für ein dichtes Programm. Ins Leben gerufen wurde das Nicht-Museum von der Crew Parasit Dresdner mobiles Europainstitut für Neue Kunst, Neue Kulturarbeit, Kultur & Wissenschaft & Wirtschaft (DEI FUNK WuK)

„Es war überwältigend, wir waren völlig perplex“, sagte Frank Eckhardt, einer der Organisatoren, am Sonntag auf DNN-Anfrage. Einiges sei auch lockerer gehandhabt worden. So konnten die Videos laut Eckhardt selbst während live gespielter Musik weiter gezeigt werden, weil der Platz groß genug war. Alles sei „sehr friedlich“ verlaufen, auch technische Probleme habe es nicht gegeben.

Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch ( Die Linke) sprach zur Eröffnung und regte auch eine Wiederholung des Ganzen an. Ob und wie es dazu kommen kann, ist aber noch völlig offen.

Von Torsten Klaus