Die „Nacht(sch)lichter“ werden im kommenden Jahr wieder in der Neustadt unterwegs sein. Das Projekt erhielt vergangene Woche den Zuwendungsbescheid des Freistaates Sachsen. Damit ist klar: Auch 2022 sind die sogenannten Konfliktmanager im Szeneviertel präsent und werden Gespräche suchen, deeskalieren und zwischen Streitenden vermitteln.

90 Prozent der Kosten übernimmt Sachsen, die restlichen zehn Prozent stammen aus Mitteln des Stadtbezirks Neustadt, erklärt der Erste Bürgermeister der Stadt Dresden, Detlef Sittel. Dem „erfolgreichen Projekt“ stehen für das kommende Jahr insgesamt 130 000 Euro zur Verfügung, sagt der CDU-Politiker weiter.

Für respektvollen Umgang in Dresdens Szeneviertel

Auch Stadtbezirksamtsleiter André Barth freut sich über die Fortsetzung: „Wir haben das Pilotprojekt von diesem Jahr ausgewertet und die Erkenntnisse in den neuen Förderantrag einfließen lassen. So werden wir an Wochenenden flexibel mit mehr Teams an verschiedenen Stellen unterwegs sein können.“ Das Team besteht aus bis zu 20 Konfliktmanagern. Die Streitschlichter werden im kommenden Jahr nicht nur auf den Straßen des Viertels zu finden sein: „Wir werden feste Sprechzeiten der „Nacht(sch)lichter“ in Kombination mit der ,Neustadtkümmerin’ anbieten und die Vernetzung mit Vereinen und Initiativen fördern, die sich für einen respektvollen Umgang in Dresdens Szeneviertel engagieren“, erklärt Barth weiter.

Seit Juli dieses Jahres sind die „Nacht(sch)lichter“ an besonders belebten Orten der Dresdner Neustadt präsent. Dort versuchen sie, „mehr Toleranz, Rücksichtnahme und Respekt“ zwischen Anwohnern, Partygängern und anderen Konfliktparteien zu schaffen, wie es aus dem Rathaus heißt. Das Projekt ist Teil der „Neuausrichtung der kommunalen Kriminalprävention der Landeshauptstadt“, so die Verwaltung.

