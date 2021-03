Das Assi-Eck an der Kreuzung Rothenburger, Görlitzer und Louisenstraße in der Dresdner Neustadt war 2020 Schauplatz ungezählter illegaler Partys. Tausende Betrunkene hinterließen dort nach durchfeierten Nächten Erbrochenes, Kot und Scherben. Jetzt haben Stadt, Bezirk und Polizei einen Plan, wie das in diesem Jahr verhindert werden soll.