Die Anwohnerinitiative „Rudolf-Rollt“ hat eine Online-Petition mit dem Ziel gestartet, eine alternative Nutzung zu dem geplanten Bau eines Privatparkplatzes auf dem Drewag-Gelände an der Friedensstraße in der Neustadt zu ermöglichen. Die Initiative fordert die Schaffung eines Skateplatzes und Pumptracks für Radfahrer in Kombination mit einer Parkanlage.

Der Aktionsgruppe zufolge plant Sachsen Energie auf der Fläche den Bau eines Parkplatzes für 77 Autos, der bereits im Sommer entstehen soll. Die Zeichner der Petition sehen den Parkplatz jedoch als eine Gefahrenquelle für die angrenzende Grundschule sowie die nah gelegene Kita und den Spielplatz. Zudem erhöhe sich der Verkehr im Viertel durch eine weitere Parkfläche.

Sportler müssen auf Straßen ausweichen

„Wir brauchen einen sozialen Ort, der für Jung und Alt Möglichkeiten bietet, sich sportlich und sozial zu betätigen und damit eine nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation in der Neustadt ermöglicht. Durch die Verbindung mit Grünfläche und Sitzmöglichkeiten kann so ein Kultur- und Milieu-übergreifender Ort entstehen“, heißt es in der Mitteilung der Initiative.

In der gesamten Neustadt gebe es keine Anlage dieser Art und die Sportler müssten auf Straßen oder öffentliche Plätze ausweichen und dafür weite Wege in Kauf nehmen, so die Gruppe. Die Schaffung einer entsprechenden Fläche könne außerdem zur Entlastung der raren Freiflächen im Stadtgebiet beitragen.

Auch Stadtbezirksbeirat gegen Drewag-Pläne

„Wir werden zeigen, dass es einen großen Bedarf zur Schaffung sozialer Orte gibt und sich viele der Anwohner eine andere Nutzung für dieses Gelände wünschen“, betont die Initiative. Auch der Stadtbezirksbeirat Neustadt sprach sich der Gruppe zufolge bereits gegen die Pläne des Unternehmens aus.

Informationen zur Initiative gibt es im Internet unter rudolfrollt.noblogs.org oder auf dem Instagram Kanal @rudolf.rollt. Die Online-Petition ist im Netz unter https://www.dresden.de/de/leben/gesellschaft/buergerbeteiligung.php zu finden.

