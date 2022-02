Dresden

Der Imbiss „Pizza 5“ am Eingang der Alaunstraße erfreut sich stets großer Beliebtheit. Ab Mittag stehen die Leute hier Schlange, vor allem an den Partytagen werden hier Pizzen und Pizzabrötchen im Akkord gebacken. Auch gegenüber gibt´s Pizza und andere Leckereien zum Mitnehmen in Pappkartons.

Das Ergebnis wird dann spätestens am nächsten Morgen gegenüber des Ladens sichtbar: Die (meist) leeren Kartons stapeln sich dort, wo eigentlich ein kleines Blumenbeet sein sollte. Und während der Stürme der vergangenen Tage verteilten sich die Kartons noch ein paar Hausnummern weiter.

Neuer Mülleimer für über 2500 Euro

Das Problem ist nicht neu: Wie in der Vorlage des Stadtbezirksbeirates Neustadt nachzulesen ist, gibt es seit Jahren Beschwerden von Anwohnern und auch im Beirat war die Müllecke immer wieder Thema. So auch in diesem Monat. Zwar gibt es an der Ecke Mülleimer, die sind jedoch meist schon voll, bzw. passen die Kartons ohne mühsames Zerkleinern dort gar nicht rein. Es habe Gespräche mit den ansässigen Imbiss-Betreibern gegeben und die Bereitschaft, sich um das Müllproblem zu kümmern und die Kartons einzusammeln. Allerdings kommt man damit offensichtlich kaum hinterher.

Die Beiräte wollen nun in der Hochsaison zwischen März und Oktober einen zusätzlichen Müllbehälter aufstellen lassen. Dieser fasst 360 Liter und in die zwei Öffnungen mit den Maßen 15 mal 50 Zentimeter würden auch die Kartons hineinpassen. Der Behälter soll direkt am Blumenbeet aufgestellt werden, der Stadtbezirksbeirat die Kosten dafür (2654 Euro) übernehmen. Dieser Bitte sind die Beiräte einstimmig nachgekommen.

Von Lisa-Marie Leuteritz