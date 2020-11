Dresden

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat in Dresden eine weitere Messstation errichtet. Sie befindet sich an der Förstereistraße in der Äußeren Neustadt und liefert Daten zur relativen Luftfeuchte, zur Temperatur und zum Wind.

Das Besondere an der Station ist, dass sie bewusst in einem typischen dicht bebauten innerstädtischen Raum mit wenig Grün aufgestellt wurde, um bessere Vergleichsdaten zu haben, erklärt Dr. Frank Kreienkamp, Leiter des regionalen Klimabüros in Potsdam.

Insgesamt vier Stationen in Dresden

Speziell unter dem Aspekt des Klimawandels seien Messungen im innerstädtischen Bereich wichtig, denn zunehmende Bebauung und Verdichtung von Quartieren sowie die klimatische Entwicklung würden die Klimaeffekte verstärken, so Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen(Grüne).

Insgesamt verfügt der DWD in Dresden damit über vier Messstationen. Drei weitere befinden sich am Flughafen in Dresden-Klotzsche, am Wasserwerk in Hosterwitz und in Strehlen. Dort werden aber noch weitere Daten erhoben.

Sondermessnetz für die Erfassung des Stadtklimas

Die Stadtklimamessstation in der Dresdner Neustadt gehört zu einem neuen Sondermessnetz automatischer Klimastationen, die speziell der Erfassung des Stadtklimas und damit auch der Vermessung städtischer Wärmeinseln dienen. So sei nicht nur ein Vergleich zu den Routinemessstationen des DWD im Umland möglich, sondern auch zu den Stadtklimamessstationen in anderen Deutschen Städten. Ziel ist, Stadtklimamodelle zu optimieren und so einen Beitrag zur Umsetzung und Weiterentwicklung der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel zu leisten, teilt der Deutsche Wetterdienst mit.

Messdaten der DWD Stadtklimastationen sind täglich über die Webseite www.dwd.de/waermeinsel und als monatlicher Rückblick im Monatlichen Klimastatus Deutschland über www.dwd.de/klimastatus verfügbar.

Von Catrin Steinbach