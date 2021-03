Dresden-Neustadt: Louisenstraße wird verkehrsberuhigte Zone

Dresden

Am Freitag hat die Stadt ihre Genehmigung für das Verkehrsexperiment „Woche des guten Lebens“ des BUND Dresden gegeben. Im Zeitraum vom 2. bis 9. Mai sollen die Louisenstraße sowie einige ihrer Nebenstraßen in der Äußeren Neustadt in eine „verkehrsberuhigte Zone“ umgewandelt werden.

Projekt-Genehmigung hart umkämpft

Das heißt, dass ein Parkverbot (Behindertenparkplätze ausgenommen) besteht, Fußgänger grundsätzlich Vorrang haben und Fahrzeuge lediglich Schritttempo fahren dürfen.

Im Rahmen des achttägigen Experiments haben die Anwohner dann die Möglichkeit, auf ihren Straßen Hochbeete, Parklets (kleine Grünflächen und Aufenthaltsbereiche in ehemaligen Parklücken) und andere Stadtmöbel zu installieren. Die „Woche des guten Lebens“ soll damit zur Debatte beitragen, wie eine Verkehrswende das Leben der Menschen positiv beeinflussen könnte.

Die Genehmigung des Projektes war hart umkämpft: Ursprünglich sollte die gesamte Neustadt Projektgebiet sein und der Straßenverkehr nicht nur eingeschränkt, sondern völlig ausgesetzt werden. „Wir sind viele Kompromisse eingegangen“, so Judith Kleibs, Projektkoordinatorin. Umso mehr freue man sich aber darüber, wie viele Bürger innen und Bürger sich bereits mit Ideen eingebracht haben, heißt es weiter vom BUND Dresden. In einem letzten Treffen mit der Stadtverwaltung am 26. März sollen weitere Details geklärt werden; ab April wird es dann Infoblätter und eine Homepage geben.

Von DNN