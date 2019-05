Dresden

Zum Sommerbeginn will der Stadtbezirk Neustadt gute Geister auf Partygänger im Dresdner Szeneviertel loslassen. „Du bist doch nicht von allen guten Geistern verlassen“ heißt der Slogan einer Kampagne, mit der Nachtschwärmer von Wildpinkeln, Vandalismus, Lärm und Verschmutzung abgehalten werden sollen. Vor allem diese vier Problemgruppen wurden bei mehreren Gesprächsrunden mit Bewohnern des Stadtteils immer wieder genannt, begründet Stadtteilkümmerin Manuela Möser. Vor allem der Glasbruch auf Fuß- und Radwegen sowie das Urinieren in Haus- und Geschäftseingängen stinke vielen Neustadtbewohnern.

Die Neustadt ist nicht nur eine Spielwiese zum Austoben

Im Frühjahr 2018 hatte man im Stadtbezirksamt deshalb den Entschluss gefasst, Besucher mit einer Kampagne dafür zu sensibilisieren, dass die Neustadt nicht nur Spielwiese zum Austoben, sondern auch dicht besiedelte Wohngegend ist. Es gehe nicht darum, Besucher aus dem Szeneviertel fernzuhalten, betont Möser. „Es geht um die negativen Auswirkungen des Partytourismus“, sagt sie. „Wir wollen keine Verbote aussprechen, sondern zu Rücksicht auffordern“, ergänzt Stadtbezirksamtsleiter André Barth.

Mit der Kampagne wurde das Leipziger Büro „die superpixel“ beauftragt, das sich gegen eine Dresdner Agentur durchgesetzt hat. Drei weitere Agenturen aus der Landeshauptstadt hatten sich nach Aufforderung nicht am Wettbewerb um die besten Idee beteiligen wollen. Man habe eigentlich die Kampagne schon eher starten wollen, was jedoch die anstehende Kommunalwahl mit den damit verbundenen Vorbereitungen verhindert habe, sagt Barth.

Kampagne kostet 17 600 Euro

Nun also der Start am 21. Juni. Die Kampagne ist modular aufgebaut, kann also nach Bedarf erweitert werden. Angedacht sind Bierdeckel und Citypostkarten, weshalb die Kampagne auf die Mitarbeit der Neustadt-Gastronomen angewiesen ist. Für SPD-Stadtbezirksbeirätin Johanna Thoelke ist das ein Ansatz für Kritik. Man habe die hiesigen Unternehmer nicht genug in die Kampagneerstellung einbezogen, findet sie. „Dabei müssen die hiesigen Gastronomen das in ihren Lokalen aushängen“, sagt sie. Zudem sind mehrere Filme in Arbeit, die im Fahrgastfernsehen der Dresdner Verkehrsbetriebe und auch als Kinowerbung ausgestrahlt werden sollen. Anzeigen und Plakate sollen auch im Stadtbild auftauchen. Zunächst wird mit rund 17 600 Euro Kampagnekosten gerechnet.

Von uh