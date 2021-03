Dresden

Der Stadtbezirk Neustadt setzt seine Benimmkampagne fort. Unter dem Motto „Geistreich für die Neustadt“ sollen dabei putzige Gespenster Partygäste darüber aufklären, dass Wildpinkeln, Lärm, Glasbruch und Verschmutzung auch im Szeneviertel nicht zum feinen Ton gehören.

Die von einem Leipziger Büro entwickelte Kampagne läuft seit Juni 2019 und ist nicht unumstritten. Dennoch gab der Stadtbezirksbeirat Neustadt nun reichlich 30 000 Euro für das laufende Jahr dafür frei. Mit dem Geld sollen neben Werbeanzeigen in verschiedenen Medien auch Spots im Fahrgastfernsehen und Citypostkarten finanziert werden. Letztere gehörten, gemessen an ihrer Nachfrage, zu den erfolgreichsten Bausteinen der Kampagne, wie Stadtbezirksamtsleiter André Barth sagt.

Auch angesichts der Entgleisungen von Feierwütigen und Betrunkenen an der Assi-Eck genannten Kreuzung Rothenburger, Görlitzer und Louisenstraße hält André Barth die Fortsetzung für dringend nötig.

Kritik: Motive zu kindisch

Doch es gibt auch Kritik. So hält Stadtrat Max Aschenbach (Die Partei) die Motive schlicht für kindisch. „Das Ziel ist wunderbar, aber die Kampagne wird dem nicht gerecht“, sagt er. Die lustigen Geisterfiguren richten sich seiner Meinung nach eher an Drei- bis 13-Jährige und nicht an die Altersgruppe derer, die sich zum Beispiel am Assi-Eck versammeln.

SPD-Stadtbezirksbeirat Christian Demuth hält die Kampagne dagegen zwar für gut gemacht. „Aber sie appelliert ans Hirn, ich würde mir etwas wünschen, das mehr ans Herz appelliert“, sagt er. Die Kampagne sei modular aufgebaut, niederschwellig und lasse sich um Ideen erweitern, entgegnet Stadtbezirksamtsleiter André Barth. Er bittet um Geduld, was ihre Bewertung angeht. So etwas brauche Zeit, bevor es Erfolg zeige. Es ginge schlicht darum, die Neustadt auch als Wohngegend zu zeigen, in der Partygäste ein Mindestmaß an Rücksicht und Anstand zeigen sollten. Die konkrete Ausrollung der Kampagne hänge in diesem Jahr wie schon 2020 stark vom Verlauf der Coronapandemie ab.

Von Uwe Hofmann