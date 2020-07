Dresden

Gazpacho aus gegrillter Wassermelone, vietnamesische Tacos mit Jackfruitragout in Litschisaft oder eine Rippe vom Schwein mariniert, lackiert mit Gurke-Mango-Salat und Reis – diese und weitere Gerichte hat Nam Do in die Dresdner Neustadt gebracht. Mit seinem Pop-up-Restaurant „NeufNeuf“ ist er vor wenigen Tagen in die Görlitzer Straße 20 eingezogen.

Görlitzer Straße ist nur Zwischenlösung

Dabei war das eigentlich anders geplant: „Mir wurde ein Objekt an der Hauptstraße angeboten und tatsächlich wollte ich endlich ein richtiges Restaurant aufmachen“, erzählt Nam Do. Seine ersten Gastroerfahrungen sammelte er mit seinem Imbiss „Do Street Food Vietnam“ in Mickten. „Ich habe selbst in Pieschen gewohnt und war genervt, dass es kaum was anderes als Döner zu Essen gab“, sagt Do. Damals arbeitete er noch in einem Steuerbüro. „Meine Mandanten waren fast nur Gastronomen. Ich habe also gesehen, was sie richtig und falsch machen“, erinnert er sich. Mit diesen Erfahrungen startete er seinen Imbiss in Mickten. „Ich wurde anfangs belächelt für meine Pläne. Die Vorgänger sind reihenweise pleitegegangen“, sagt er. Doch mit seinem vietnamesischen Streetfood hat er einen Nerv getroffen, der Laden läuft.

Mit dem „NeufNeuf“ hat Nam Do nun eine neue Herausforderung gefunden. Das Objekt an der Hauptstraße, in dem jahrelang die Gaststätte „Der Löwe“ zu Hause war, soll das langfristige Domizil werden. Doch dort stehen erst einmal umfangreiche Sanierungsarbeiten an. Nam Do wollte sich davon aber nicht ausbremsen lassen und suchte nach einer Zwischenlösung. „Bei den Jungs von der Scheune hatte ich Glück“, erzählt er. Mit dem „Hierschönessen“, was zur Scheune gehört, habe es seit Corona eh Probleme gegeben. Kurzerhand durfte Nam Do mit seinem „NeufNeuf“ vorübergehend einziehen. Drei Monate sind geplant, danach soll es auf die Hauptstraße gehen. Für Renovierungen war keine Zeit, deshalb sind die Spuren des „Hierschönessen“ noch zu sehen.

Bier und Wein, ausgesucht von Neustädter Kennern

„Eine Woche hatten wir für den Einzug Zeit, das waren harte Tage“, erinnert sich der Gastronom. Doch sein ganzes Team habe ihn unterstützt. Inzwischen sind sie über zehn Leute und es werden täglich mehr, berichtet Nam Do. Er teilt sich den Chefposten mit Barbara Staudenmaier. Sie arbeitete vorher einige Jahre im Bierladen „Hopfenkult“ gegenüber. Ein Grund, warum die Getränkekarte ausgesprochen üppig ist. „Wir bieten außergewöhnliche Biere an, auch aus kleinen Brauereien. Und die Weinkarte stimmen wir mit der Weinzentrale ab. Wer will, bekommt auch eine Weinempfehlung zum Essen“, sagt Barbara Staudenmaier.

Die nächsten drei Monate wollen sie sich an der Görlitzer Straße warmlaufen, bevor sie dann echtes Kiezgefühl auf die Hauptstraße bringen. Und das klappt bisher, seit dem ersten Tag sei der Zulauf gut, sagt Nam Do. Bis jetzt passt auch noch der Name: Neuf, französisch für Neun, mal zwei spielt auf die Neustädter Postleitzahl 01099 an. Ausgesprochen wird es „NöfNöf“. Im neuen Domizil ändert sich zwar die Postleitzahl zur 01097, doch das Restaurant soll das neue Tor zur Neustadt sein und die Straße wiederbeleben. Der Name behält also seine Daseinsberechtigung. Außerdem sei die 99 Glückszahl in Vietnam.

Fleischgerichte und vegane Fischsoße

Bis zum Umzug gibt’s die Fusionsküche aus europäischen und vietnamesischen Gerichten, wahlweise auf der gemütlichen Sommerterrasse, an der Görlitzer Straße 20. Es gibt Fleischgerichte, vegetarische und auch vegane Auswahl, die Fischsoße zu den Frühlings- und Sommerrollen ist bei allen Variationen vegan. Speise- und Getränkekarte will das Team regelmäßig verändern. Los geht’s täglich außer sonntags 11 Uhr, die Küche ist bis 20 Uhr offen, danach ist Barbetrieb. Reservierungen werden erst ab Montag angenommen.

Von Lisa-Marie Leuteritz