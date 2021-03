Dresden: Neustadt-Beirat lehnt neuen Parkplatz auf ehemaligen Drewag-Gelände ab

Dresden

Park statt Parkplatz – so lässt sich kurz zusammenfassen, was der Stadtbezirksbeirat Neustadt von den zum Großversorger Sachsenenergie mutierten Stadtwerken verlangt. Diese planen auf dem Gelände zwischen dem Gebäude der 148. Grundschule und dem Friedhof Neustadt die Einrichtung eines Parkplatzes mit 79 Stellplätzen. Das lehnt der Stadtbezirksbeirat Neustadt auf Antrag der Grünen ab. Stattdessen fordert er vom Unternehmen. eine Grünfläche für Naherholung und Naturschutz im Areal herzurichten.

Auf der Fläche stand einmal ein Gebäude der ehemaligen Gasanstalt der Drewag an der Lößnitzstraße, das zwischenzeitlich für mehrere Unternehmen der Kreativwirtschaft ein Zuhause bot. Die Stadtwerke Drewag rissen den Bau 2019 ab, weil sonst die vor dem Grundschulbau nötige Altlastsanierung einer Teergrube nicht möglich gewesen wäre. Schon damals kündigte der Versorger an, einen Parkplatz an seiner Stelle zu errichten, auch weil ein neues Gebäude dort wegen der direkten Nachbarschaft zum Friedhof nicht errichtet werden kann. Das ist vermutlich der Grund, weshalb die Stadt dankend abgelehnt hatte, als die Stadtwerke ihr die Fläche zum Kauf anboten. Die wollen das Areal gestalten, auch weil sie Bedenken haben, dass sich dort „bald Probleme wie Vermüllung und das Hinterlassen von Hundekot einstellen“, wie Sachsenenergie-Sprecherin Nora Weinhold mitteilt. „Dies würde hohe Pflegekosten für die Sachsenenergie und Konflikte mit der Grundschule mit sich bringen.“ Da Spiel- oder Sportgeräte aus Pietätsgründen nicht zulässig seien und auch eine von SPD-Stadtbezirksbeirat Christian Demuth ins Spiel gebrachte kulturelle Nutzung aus gleichem Grund durchfalle, bleibe nur die Überlegung: Grünfläche oder Parkplatz.

79 neue Parkplätze entstehen, davon 30 für E-Autos und elf für Leihautos

Die eigene Planung stellt in den Augen des Versorgers eine Art Mittelweg dar. Eine reine Grünfläche lehnt das Unternehmen ab, weil das Areal von außen schwer einsehbar ist, was illegale Müllablagerungen und dergleichen provoziere. Außerdem hat die Sachsenenergie eine starke Nachfrage nach Stellplätzen im Gebiet wahrgenommen. Das sieht auch Linke-Beirätin Annegret Gieland so, die selbst manchmal dort auf der Suche nach einem Stellplatz Runden dreht. Gleichwohl findet sie, dass „es ein Parkplatz dort wohl nicht sein kann“, schon gar nicht in direkter Nachbarschaft zur Schule.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Sachsenenergie sieht das anders und will auf der vor Beginn der Abrissarbeiten auf dem ehemaligen Drewag-Gelände komplett versiegelten Fläche das Parkplatzproblem angehen. Dabei sollen zunächst 30 der 79 Stellplätze für Elektroautos mit Ladesäulen ausgerüstet werden. Das begrüßt Grünen-Beirat Klemens Schneider zwar prinzipiell, fordert aber, die Ladesäulen an bestehenden Parkplätzen am Straßenrand einzurichten. Elf weitere Stellplätze will der Versorger an ein Carsharing-Unternehmen vermieten – was Sachsenenergie als Beitrag zur Verkehrswende versteht. Denn Nutzer von Mietautos haben oft keine eigenen Fahrzeuge. Ein Leihauto ersetze zehn Privatautos, rechnet Sachsenenergie vor. Der Rest der Stellplätze soll an Anwohner vermietet werden.

Sachsenenergie will auch Bäume und Gehölze pflanzen

Auch über mehr Grün habe man sich Gedanken gemacht. „Mit unserem Bauvorhaben werden etwa 20 Großbäume und zahlreiche Gehölze gepflanzt, die bereits in einigen Jahren für Beschattung sorgen können“, teilt Sprecherin Nora Weinhold auf Nachfrage mit. „Außerdem planen wir das Regenwasser vollständig zu versickern.“ Zur Grundschule hin sei eine Hecke vorgesehen, der Friedhof erhalte eine zusätzliche Pflegezufahrt und könne dadurch seine Bewirtschaftung verbessern. „Durch all diese Maßnahmen wird das Gelände aufgewertet. In unseren Augen ein gelungener Kompromiss“, heißt es vom Versorger. Baukosten könnten noch keine benannt werden, da aktuell noch die Ausschreibung laufe. Im Sommer will Sachsenenergie mit den Bauarbeiten beginnen.

Vor allem aus Klimaschutzgründen fordert der Stadtbezirksbeirat die Einrichtung einer reinen Grünfläche und bietet dafür eine Kofinanzierung an. Die braucht der Versorger offenbar nicht. Das Areal wird mit Fördermitteln für eine Altlastensanierung umgestaltet, informiert Nora Weinhold. Das ist auch der Grund, weshalb ein Weiterverkauf der Fläche inzwischen nicht mehr in Frage komme – diesen Gedanken haben einige Stadtbezirksbeiräte in die Diskussion eingebracht: Wenn die Sachsenenergie nicht könne, solle doch die Stadt das Gelände kaufen und für eine Begrünung sorgen. Bis 2028 können die Stadtwerke das Gelände nicht verkaufen, teilt dagegen Sprecherin Nora Weinhold mit. „Andernfalls würde die Gefahr bestehen, dass Fördermittel in erheblicher Höhe zurückbezahlt werden müssen.“

Von Uwe Hofmann