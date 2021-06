Dresden

In der Äußeren Neustadt werden nahezu alle Baulücken mit Gebäuden verschlossen. Es erfolgt eine enorme bauliche Verdichtung. Aussagen, wie sie ohne Frage auf die Gegenwart zutreffen. Kaum ein Hinterland bleibt offen, wobei Altsubstanz oftmals schon dem Bagger zum Opfer fiel. Derzeit gehen Pfunds Höfe an der Bautzner Straße ihrer Vollendung entgegen und weitere Bauprojekte in diesem Terrain schließen sich an. Die eingangs genannte Aussage der Stadtverdichtung aber bezieht sich auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und ganz speziell auf ein Quartier vis-à-vis des aktuellen Neubaubooms, zwischen Bautzner Straße und Holzhofgasse gelegen.

Stetige Erweiterungen bis ins 20. Jahrhundert

Schon damals ging der Trend zu mehretagigen Wohnhäusern, angelegt als geschlossene Blockrandbebauung. Mitten drin im Baugeschehen befand sich die neu gegründete Diakonissenanstalt, die sich seit 1846 auf dieser Flur angesiedelt hatte. Bis in das 20. Jahrhundert hinein erfolgten stetige Erweiterungen, Neu- und Umbauten. Und schauen wir wieder auf die Gegenwart, dann hat die Ev.-Luth. Diakonissenanstalt e. V. ihr Bau- und Verdichtungsprogramm immer noch nicht abgeschlossen.

Im Barock als Gasthaus erbaut, jetzt frisch saniert, das historische Wohn- und Geschäftshaus Bautzner Straße 60. Quelle: Genia Bleier

Wenn Altbauten – manchmal schon als Ruinen abgeschrieben – saniert werden konnten, geschickt mit Neuem verbunden wurden und gut genutzt zu leben beginnen, ist die Überraschung perfekt. Ganz besonders ist sie es, wenn ein eher un-scheinbares Haus auf einmal zum Geschichtsvermittler wird und lange verschüttete Dinge, vielleicht auch über das eigene Wohngebiet, erzählt. Dann lohnt es sich, besonders hinzuschauen. Zum Beispiel auf eine kleine Bronzetafel am Haus Bautzner Straße 60. „Hier wohnte im Sommer 1820 Richard Wagner“, steht darauf. Und darunter: „Die ehemalige Gastwirtschaft ,Zu den drei Kronen‘, erbaut 1754 ist das älteste erhaltene Haus der Äusseren Neustadt“.

Interessantes Kapitel Dresdner Stadt- und Bürgergeschichte

Gleich ein Superlativ und dazu berühmte Menschen an diesem Ort. Man möchte mehr erfahren. Das ging auch dem heutigen Besitzer des Grundstückes so, dem nicht nur der Erhalt mehrerer Gebäude an der Bautzner Straße/Wolfsgasse zu danken ist, sondern auch großes Interesse an der Historie, an allen materiellen und ideellen Befunden, die während der Sanierungsarbeiten zutage gefördert werden konnten. „Ich möchte Materie und Schicksale bewahren“, sagt der Dresdner Arzt Dr. Matthias Wiegleb. „Wir haben es hier mit einem interessanten Kapitel Dresdner Stadt- und Bürgergeschichte zu tun.“

Diese Bierflaschen wurden bei der Sanierung entdeckt. In einer Flasche hatten die Bauleute ihre Arbeit dokumentiert. Quelle: Donatus-Verlag

Erworben hatte Wiegleb die Bautzner Straße 60 im August 2018 von der Diakonissenanstalt als ein Haus aus der Zeit um 1820. Doch das sollte schon bald korrigiert werden. Das Amt für Kultur und Denkmalschutz verweist auf den Status eines Kultureinzeldenkmals und nennt (nach Angaben des Landesamtes für Denkmalpflege) das Erbauungsjahr 1755. Akribische Recherchen im Auftrag des Bauherrn belegen ein Baujahr 1754. Nachzulesen in einem ansprechenden Bild-Text-Band. Darin haben Dr. Romy Donath, Leiterin der Carl-Maria-von-Weber-Gedenkstätte, der Kunsthistoriker Dr. Matthias Donath und der Architekt Andreas Schwarzenberger orts- und baugeschichtliche Fakten zusammengetragen. Sie stützen sich unter anderem auf Grundbuchakten, Stadtpläne und weitere Quellen aus dem Hauptstaatsarchiv.

Äußere Neustadt noch spärlich bebaut

Demnach hatte ein „Oberlausitzer Untertan“ namens Christian Rensch (auch als Rönsch oder Renzsch erwähnt) die Absicht, ein Haus zu bauen und darin eine Schankwirtschaft zu eröffnen. Das Gesuch ist auf den 20. Dezember 1753 datiert, die Erlaubnis zum Bierausschank in seinem Gasthaus „Drei Kronen“ oder auch „Zu den drei Kronen“ erfolgte im September 1754. Schon damals brauchten die Behörden ihre Zeit. Inzwischen war das Haus errichtet worden, so die begründete Annahme. Es befand sich in einer Gegend, die „Auf dem Sande“ hieß und sich vor den Toren der Stadt, genauer vor dem „Schwarzen Tor“ befand, welches – heute etwa in Höhe des Albertplatzes – Altendresden schützte. Dieser „Sand“ sollte erschlossen werden und sich zu einem Viertel namens „Neuer Anbau“ entwickeln.

Als Rensch sein Gasthaus eröffnen konnte, war die Äußere Neustadt (später auch Antonstadt genannt) noch spärlich bebaut, wurde erst nach und nach in einzelne Parzellen gegliedert. 1758 gab es 49 Besitzer von Häusern und Grundstücken vor dem „Schwarzen Tor“. Umso bemerkenswerter, dass dieses frühe Beispiel erhalten blieb. Nicht lange nach dem Erstbezug hat es 1756 dem Beschuss der Stadt im Siebenjährigen Krieg standgehalten, wie später den Zerstörungen durch den Zweiten Weltkrieg und den Notsituationen, denen Altsubstanz im DDR-Alltag ausgesetzt war, freut sich der heutige Eigentümer.

Der Bauherr Dr. Matthias Wiegleb (r. im Bild) und Kunstgießer Thomas Ihle haben die Bronzetafel am Haus enthüllt. Quelle: Stephan Böhlig

Mit bescheidenem Wohlstand war durch den Gastwirt ein eher schlichtes, einst freistehendes, barockes Haus errichtet worden. Wie es genau aussah, ist nicht dokumentiert, da keine originalen Bauakten aufgefunden werden konnten. Vermutlich war es nur zweigeschossig und mit einem hohen Mansarddach versehen. Im Laufe der Zeit kamen das Dachgeschoss (Umbau etwa 1860) und weitere Veränderungen hinzu (belegt 1888). Eine siebenachsige Fensterfront und der mittige Zugang von der Bautzner Straße aus haben sich indes erhalten.

Ab Ende des 18. Jahrhunderts rasant wechselnde Namensliste

Größere Eingriffe in die Struktur aber hatten sich im Inneren des Gebäudes vollzogen, die jetzt zurückgebaut wurden. Das Architekten- und Restauratorenteam bewahrte so viel Originales wie möglich, musste sich aber auf Außenwände, Geschossdecken, Treppenflur sowie auf Fragmente von Deckengesimsen und Wandgestaltungen beschränken. Heute stechen an der neoklassizistisch erscheinenden hellen Fassade die Dachgauben und Sandstein-Fenstergesimse hervor.

Doch zurück zu den „Drei Kronen“. Die Schankwirtschaft in der Bautzner Straße 60 entwickelte sich alsbald zum florierenden Beherbergungsbetrieb, hatte aber auch Flauten zu überstehen und endete 1888 endgültig wiederum als kleiner Ausschank. Diese wechselvolle Geschichte wird noch überboten vom Wechsel der Eigentümer und der bis in die Gegenwart andauernden Gewerbenutzungen. Wann genau Herr Rensch seinen Besitz veräußerte, ist unbekannt. Jedoch gibt es ab Ende des 18. Jahrhunderts eine rasant wechselnde Namensliste, wobei auch einige gut situierte Witwen als Besitzerinnen erwähnt werden.

Stiefvater von Richard Wagner zu Gast

Für den wirtschaftlichen Aufschwung als Herberge sorgte das nahe gelegene Linckesche Bad. Das Anwesen mit Ausflugslokal und Bad wurde 1776 durch ein Theatergebäude aufgewertet. Hier erklangen Mozarts Werke, das Dresdner Hoftheater nutzte das Linckesche Bad als zusätzliche Spielstätte. Und für Künstler und weitere Mitwirkende waren die „Drei Kronen“ die nächstgelegene Übernachtungsstätte. So wohnte unter anderem Joseph Seconda, Impresario der Secondaschen Schauspiel- und Operngesellschaft, im Gasthof.

Ein weiterer bekannter Logiergast war der Schauspieler, Sänger, Schriftsteller und Maler Ludwig Geyer, der durch Heirat zum Stiefvater von Richard Wagner geworden war. Auch im Sommer 1820 wohnte Geyer mit seiner Familie in den „Drei Kronen“, der siebenjährige Richard, damals auch ein Geyer, gehörte dazu. Zwei Jahre später besuchte der künftige Weltkomponist die Kreuzschule.

Gegend ums Linckesche Bad wird zur „musikalischen Ecke“

Dank des Theaterengagements seines Stiefvaters ist Richard Wagner nun an einem seiner frühesten Dresdner Aufenthaltsorte in Bronze verewigt. Und auch die Tafel hat eine eigene kleine Geschichte. Geschaffen hat sie der Maler und Bildhauer Christoph Wetzel (unter anderem Kuppelgemälde der Frauenkirche). Doch wie sollte der junge Richard aussehen? Das früheste bekannte Gemälde zeigt den 20-jährigen Komponisten. Das Bild ist im Besitz von Katharina Wagner, der Urenkelin des Komponisten. Glücklicherweise existiert in Leipzig eine Fotografie des Gemäldes. Sie nahm Wetzel zum Vorbild und verjüngte das Antlitz noch ein wenig, erzählt Wiegleb.

Die Gegend um das Linckesche Bad – östlich und westlich der Prieß-nitzmündung – kann zu dieser Zeit als eine besondere „musikalische Ecke“ bezeichnet werden, denn auch der vielseitige Schriftsteller E. T. A. Hoffmann, er wirkte als Musikdirektor der Secondaschen Operngesellschaft, nahm hier Quartier. Und nicht zuletzt verbrachte der Königliche Kapellmeister und Direktor der deutschen Oper in Dresden, Carl Maria von Weber, zweimal den Sommer im Terrain.

Ein riskantes Verfahren

1872 erhielt das Haus Bautzner Straße 60 an der Ecke zur Wolfsgas-se einen höher aufragenden Nach-barn. Etwa ab dieser Zeit blühte auch das Handwerks- und Ge-schäftsleben. Klempner, Fleischer, Schlosser, Vergolder, Maler, Bürstenmacher, Putzmacherin, Schuhmacher, Lebensmittelhändler, Woll- und Schnittwaren, Farben und Lacke werden aufgeführt.

Ein Foto aus der Zeit um 1910 zeigt Oberlausitzer Schürzen in der Ladenauslage und führt gewissermaßen zum Oberlausitzer Hauserbauer zurück. Von 1907 bis 1968 ist in ungewöhnlich langer Zeitspanne die Tischlerei einer Familie Schröter belegt (Hauseigentümer seit 1923). Zwei Frauen der Familie wohnten sogar noch bis 1985 hier. In selbigem Jahr musste die Bautzner Straße 60 baupolizeilich gesperrt werden, seinerzeit nichts Ungewöhnliches gerade für die Äußere Neustadt. Die Erbinnen Schröter übergaben in dieser Notlage ihr Eigentum der Diakonissenanstalt.

Auch danach ging nicht alles gut. Für Mitarbeiter der Diakonissenanstalt wurden in die Wohnungen Bäder eingebaut, ohne auf die statischen Verhältnisse Rücksicht zu nehmen. Ein riskantes Verfahren. Jetzt bringen Stahlträger die nötige Sicherheit. Im Februar 2020 war mit der Sanierung begonnen worden, Ende April dieses Jahres konnte sie abgeschlossen werden. Dabei stieß man auch auf eine eingemauerte Flaschenpost von 1888, die handschriftlich Baumaßnahmen benennt.

Alle Wohnungen vermietet

Heute weist die Hofseite zeitgemäße Veränderungen auf. Da der Dachstuhl komplett erneuert werden musste, konnte er hier aufgestellt und so Wohnraum gewonnen werden. Naturpflaster und Grün runden den Hofbereich ab. Drei große Sandsteinblöcke dienen als Sitzgelegenheit. Sie stammen aus dem Gewölbekeller des längst abgerissenen Hauses im Dresdner Hungerstil von der anderen Straßenseite. Dr. Matthias Wiegleb war auch mit diesem Zeugnis das Bewahren von Schicksalen, wie er sagt, wichtig.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben zwei Gewerbeeinheiten verfügt das Haus nun über drei Vier-Raum-Wohnungen. Sie sind alle vermietet. Wo es möglich war, wurde für die Bewohner Komfort geschaffen. Auf einen Fahrstuhl müssen sie im historischen Ambiente allerdings verzichten. Für die relativ kleinen Ladenräume wünscht sich der Eigentümer möglichst ein Angebot aus dem Kunst- und Musikbereich. Noch vor kurzem war Sanieren für den Bauherrn Neuland. „Es hat Spaß gemacht“, fasst der Mediziner das Abenteuer zusammen.

Mit dem Segen des ehemaligen Rektors der Diakonissenanstalt, Werner Fink, kann das älteste noch vorhandene Haus der Äußeren Neustadt nun sein 300-jähriges Jubiläum anpeilen.

Romy und Matthias Donath, Andreas Schwarzenberger: „Zwischen Bautzner Straße und Holzhofgasse. Entdeckungen in Dresdens Äußerer Neustadt“, Donatus-Verlag, 104 S., 39,95 Euro

Von Genia Bleier